Cascine, ecco le porte telematiche. Si sposta la fermata Ataf

Nuovo asfalto in viale Redi, lavori alla rete idrica in via Marsuppini e quelli per una nuova pista ciclabile in viale Milton. E ancora interventi sulle alberature in via dei Vespucci e piazza Vittorio Veneto e l'installazione delle porte telematiche nel parco delle Cascine. Sono solo alcuni dei lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l'istituzione di provvedimenti di circolazione. Ecco l'elenco dei principali.

Viale Redi: da lunedì 14 gennaio sono in programma lavori notturni di asfaltatura. Nel tratto via di Novoli-via San Iacopino saranno istituiti restringimenti di carreggiata a tratti con divieti di sosta (orario 21-6). Termine previsto 15 gennaio.

Piazza San Marco: per interventi sulla pavimentazione dalle 8 di lunedì 14 gennaio alle 18 di martedì 15 gennaio sarà in vigore un restringimento di carreggiata all'altezza dell'incrocio con via Ricasoli.

Via Barsanti-viale Guidoni: inizieranno lunedì 14 gennaio i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in via Barsanti angolo viale Guidoni. Fino al 31 gennaio previsti divieti di sosta e restringimenti di carreggiata.

Viale Milton: per la realizzazione di una pista ciclabile da lunedì 14 gennaio nel tratto all'altezza dell'incrocio con via Poliziano sono previsti divieti di sosta e restringimenti di carreggiata. Stesso provvedimento in corrispondenza dell'incrocio con via Poliziano anche in via Lorenzo il Magnifico e viale Lavagnini. In via Poliziano il tratto interessato dai divieti di sosta e restringimento di carreggiata è quello compreso tra viale Lavagnini e viale Milton. Questi provvedimenti interessano anche il Ponte dei Bersaglieri e via XX Settembre (all'incrocio con il ponte). Termine previsto 28 febbraio.

Via dei Vespucci: inizieranno lunedì 14 gennaio alcuni interventi sulle alberature. Fino al 4 febbraio nel tratto da via Pistoiese a via San Biagio a Petriolo saranno in vigore divieti di sosta e restringimenti di carreggiata (orario 8-17).

Via Marsuppini: inizieranno lunedì 14 gennaio i lavori di sostituzione della rete idrica. Fino al 15 febbraio via Marsuppini diventerà a senso unico verso via Coluccio Salutati. Previsti anche divieti di sosta.

Cascine, Viale degli Olmi-piazzale Jefferson-via del Visarno: inizieranno lunedì 14 gennaio i lavori di installazione delle porte telematiche relative alla ztl delle Cascine. Oltre a divieti di sosta nella direttrice via degli Olmi-piazzale Jefferson-via del Visarno con spostamento della fermata Ataf, sono previsti restringimenti di carreggiata sulla direttrice via degli Olmi-piazzale Jefferson-viale del Visarno con divieti di transito pedonale puntuali. A seguire per l'adeguamento dell'impianto semaforico previsto un restringimento di carreggiata in viale del Visarno. Termine previsto 22 febbraio.

Via Marchetti: per effettuare il sollevamento di macchinari con autogru sabato 19 gennaio dalle 7 alle 18 sarà chiuso il tratto via del Pratellino-via Rosolino Pilo (anche divieti di sosta).

Via Maddalena-via Pertini-viale Guidoni: inizieranno lunedì 14 gennaio i lavori di posa di infrastruttura della telefonia. Fino al 26 gennaio previsti restringimenti di carreggiata per fasi.

Via Corsi-via Ragazzi del ’99: anche in questo caso si tratta della posa di infrastrutture della telefonia. Da lunedì 14 gennaio saranno in vigore restringimenti di carreggiata per fasi. Termine previsto 12 febbraio.

Via Finzi: per effettuare la vuotatura di una fossa biologica lunedì 14 gennaio la strada sarà chiusa in orario 7-19. Prevista l'inversione del senso di marcia di viaq Fazzi.

Via Senese: per un nuovo allaccio alla rete idrica nel tratto da via del Gelsomino a via di San Gaggio da lunedì 14 gennaio. Termine previsto 18 gennaio.

Via Pertini-via Terzani: inizieranno lunedì 14 gennaio le operazioni di posa di vetri su un edificio con una piattaforma aerea. Fino al 18 gennaio in via Pertini sarà in vigore un senso unico alternato con movieri mentre via Terzani sarà chiusa.

Via Spallanzani: per lavori relativi a un allaccio alla rete fognaria da lunedì 14 gennaio la strada sarà chiusa (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Il provvedimento sarà in vigore fino al 18 gennaio.

Via Fabroni: per lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica il tratto interno della strada sarà chiuso da lunedì 14 gennaio a 4 febbraio (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via del Presto-piazza dei Giuochi-via Santa Margherita: per lavori di manutenzione della facciata di un edificio da lunedì 14 gennaio previsti divieti di transito (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). I provvedimenti saranno in vigore fino al 1° marzo.

Via Calzaiuoli: martedì 15 gennaio per effettuare un sollevamento con autogru previsto un restringimento di carreggiata all'altezza del numero civico 94R da mezzanotte alle 6.

Piazza Vittorio Veneto: per interventi sulle alberature da martedì 15 gennaio sono previsti divieti di sosta da Ponte alla Vittoria a lungarno Vespucci h24 cui in orario 9.30-16.30 si aggiungerà il restringimento di carreggiata. Termine previsto 17 gennaio.

Via dei Bardi: per lavori edili con piattaforma aerea dalle 9 di mercoledì 16 gennaio il tratto piazza dei Mozzi-Costa Scarpuccia sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Termine previsto 19 gennaio.

Via Pratovecchio: per alcuni lavori edili da mercoledì 16 gennaio saranno in vigore divieti di sosta e un restringimento di carreggiata con senso unico alternato nel tratto da via Baccio da Montelupo al numero civico 32/L. Previsti divieti di sosta anche in via Baccio da Montelupo. I provvedimenti saranno in vigore fino al 28 febbraio.

Via Benedetto Marcello: inizieranno giovedì 17 gennaio alcuni interventi sulle alberature. Fino al 21 gennaio nel tratto compreso fra il numero civico 53 e via Rossini saranno in vigore divieti di sosta h24 cui si aggiungerà, in orario 9-16, un restringimento di carreggiata con chiusura della corsia preferenziale.

Via San Marino: per la potatura di un albero con piattaforma aerea sabato 18 gennaio in orario 7-19 saranno in vigore divieti di sosta e transito (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Previsti anche divieti di sosta e un restringimento di carreggiata in via Ungheria.