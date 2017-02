Il nuovo volto delle Cascine: cambiamenti in vista nel parco

È terminata, al Parco delle Cascine, l'installazione dei cartelli dell'itinerario naturalistico, inaugurata ieri mattina alla presenza dell’assessore all’ambiente Alessia Bettini. La nuova segnaletica (tradotta anche in inglese) descrive alberi, tipologie di nidi, luoghi del parco, hotel per insetti, aiuole ad alta biodiversità. In tutti si tratta di 16 cippi, 2 steli grandi, 2 steli di medie dimensioni e 31 frecce. Ogni cartello contiene un QR CODE che letto dagli smartphone connette direttamente i visitatori alla APP del Parco in cui è già possibile trovare schede descrittive delle alberature più importanti, di numerosi uccelli, nonché aspetti storico-naturalistici. "Le Cascine sono conosciute come parco monumentale - ha sottolineato l'assessore Bettini - ma molti non sanno che è ricchissimo di biodiversità, di flora e fauna. Voglio solo ricordare che negli ultimi due anni, grazie anche alla sponsorizzazione di Esselunga, abbiamo piantato mille nuovi alberi ed eliminato 300 ceppaie".

Numerosi gli interventi di riqualificazione previsti all'interno del parco, già annunciati dall'amministrazione Renzi: "Abbiamo 80 milioni di euro da investire nei prossimi anni per la riqualificazione strutturale del parco -ha spiegato Bettini durante l'ultimo Consiglio comunale". "Ad agosto cominceranno i lavori per la real dell'auditorium del Teatro dell'Opera, a cui seguirà la realizzazione di alcune sale prove, un ristorante e un parcheggio, a fronte di un investimento di 60 milioni. A fine anno continueranno i lavori del secondo lotto del Fosso Macinante, un'opera ecologica molto importante, con un investimento di 5 milioni di euro. A novembre cominceranno poi i lavori presso l'ex Meccanò, con un investimento di 1 milione di euro: verrà riqualificato il giardino antistante alla tettoia e alla terrazza, con servizio di accoglienza per il parco. Sempre nel mese di agosto cominceranno gli interventi di ristrutturazione della passerella dell'Isolotto, mentre nel 2018 inizieranno i lavori per la costruzione di una nuova passerella all'altezza del campo da golf che congiungerà la riva destra con quella sinistra del fiume".

Stanziati, inoltre, 250 milioni di euro per continuare la messa in sicurezza del patrimonio arboreo delle Cascine. Previsto anche la creazione di un polo culturale e di accoglienza presso la palazzina ex Fabbri, dove sarà creato un grande punto informativo turistico, attento in particolare alle tematiche ambientali, uno spazio per la cultura, le arti contemporanee e la promozione degli artisti emergenti.

"Entro la fine del mandato - ha concluso l'assessore comunale - verrà ristrutturata anche piazza Vittorio Veneto, secondo un progetto che stiamo concordando con la sovrintendenza, con un investimento pari a 2 milioni di euro. Infine, quest'anno al Visarno è previsto un importante cartellone di eventi e, grazie all'intervento quotidiano da parte delle forze dell'ordine, stiamo lavorando costantemente per contrastare il problema dello spaccio".