Cascine deserte per i lavori alla passerella | FOTO

In fondo c'era da aspettarselo: un parco desertificato ed un quartiere spaesato. E' quello che è successo all'Isolotto dopo la chiusura della passerella che collega il quartiere con il parco delle Cascine. C'è da chiedersi se sia stata proprio azzeccata la scelta di chiudere il ponte per lavori proprio d'estate quando l'area verde più grande di Firenze rappresenta per molti un rifugio dalla calura estiva. Certo non si poteva pensare di lavorare nei periodi più piovosi, in cui un'eventuale piena dell'Arno avrebbe rappresentato un ostacolo insormontabile. Ma adesso la situazione è questa.

La mancanza del collegamento con il parco allontana i fiorentini dalle Cascine. Basta frequentarlo per accorgersi facilmente della situazione. Nel fine settimana poi, complice anche la fuga verso il mare dei fiorentini, il parco è quasi abbandonato e frequentato quasi esclusivamente dalle comunità straniere, peruviani su tutti. E allora non resta che aspettare la fine dei lavori, prevista per l'inizio di ottobre.

Una desolazione avvilente per il polmone di Firenze, che in questi giorni sembra sempre più abbandonato dagli stessi podisti che tanto gli sono affezionati. L'Isolotto, così, cerca vie di fuga. La gente resta ferma al palo del cocomeraio ed il suo chischino adiacente alla passerella. Anche lui lamenta la difficoltà di lavorare con i lavori che invadono lo spazio davanti alla sua attività, ma il caldo di questi giorni, almeno, stimola le persone a rifugiarsi in una fetta di cocomero fresco.

Proprio alle Cascine cominceranno lunedì le operazioni per la rimozione di tre piante di platano nel viale dell’Aeronautica: il Comune fa sapere che gli alberi sono malati di "cancro colorato", un fungo parassita. Le piante, sempre secondo quanto spiega l'amministrazione, saranno sostituite con nuovi soggetti di specie identica ma di varietà resistente a questo fungo.