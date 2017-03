Casa occupata a Sesto Fiorentino: tensione allo sfratto

Stamani i carabinieri hanno arrestato un 38enne marocchino e denunciato la sua compagna dopo che avevano aggredito i carabinieri che erano intervenuti per liberare l'appartamento occupato abusivamente dalla coppia. I due dovranno rispondere di lesioni, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. La coppia, bloccata con non poche difficoltà, ha anche danneggiato l'appartamento di Via della Querciola. La donna, insieme ai tre figli minori, è stata accompagnata presso una struttura messa a disposizione dell’amministrazione comunale. L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione della magistratura fiorentina.