Carlson Wagonlit delocalizza: a rischio posti di lavoro

Allarme per la sede fiorentina della Carlson Wagonlit Travel, multinazionale leader mondiale nel settore del business travel e nell’organizzazione di eventi e congressi. La dirigenza, fanno sapere i sindacati, ha annunciato delocalizzazioni nei paesi dell’Est Europa o extraeuropei, "e si apre il rischio di una riduzione degli organici: in tutte le sedi italiane (750 addetti) sono previsti fino a 50 esuberi".

A Firenze (100 addetti) è a rischio uno dei due uffici (che sono meeting e business travel) e ballano una decina di posti di lavoro. Lunedì 3 aprile è previsto uno sciopero nazionale unitario di quattro ore sulla vertenza: a Firenze sarà di otto ore e i lavoratori saranno con la Filcams Cgil in presidio davanti alla sede dell’azienda in via Panciatichi 38/5 (vicino alla stazione ferroviaria di Rifredi) dalle 10 alle 12.

“Mentre da parte dei lavoratori e delle lavoratrici vengono segnalate costantemente le problematiche che ostacolano lo sviluppo dell’azienda (organizzazione del lavoro, la formazione e i sistemi informatici), da parte dell’azienda vengono portati avanti solo progetti che mirano a comprimere il costo del lavoro a scapito della qualità del servizio”, hanno spiegato Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs nazionali.