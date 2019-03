Incidente aereo in Etiopia: Carlo Spini e Gabriella Vigiani, chi erano i toscani morti

Gli italiani a bordo del Boeing della compagnia etiope erano tuitti impegnati in progetti umanitari, infatti questa mattina molti giornali titolano: ‘Cade Aereo. Strage di volontari’.

Carlo Spini (75 anni) e la moglie Gabriella Vigiani (74 anni) avevano fondato insieme a Matteo Ravasio la Onlus ‘Africa Tremila’. Lui era un medico in pensione e lei un’infermiera da sempre si occupavano degli altri, appena potevano andavano in Africa con la loro Onlus.

Ieri erano diretti in Sud Sudan dove a fine marzo avrebbero finito di costruire un ospedale., quel sogno di è spezzato con l’incidente aereo avvenuto a 60 chilometri da Addis Abeba.

Abitavano a San Sepolcro in provincia di Arezzo ed avevano un figlio Marco, diventato orfano nel giro di pochi minuti.

L’Asl Toscana Sud Est ha voluto ricordare i coniugi scomparsi. "Profondo cordoglio per la tragica morte del medico Carlo Spini e di sua moglie Gabriella Vigiani, infermiera, entrambi in pensione, vittime dell''incidente aereo accaduto ieri ad Addis Abeba", scrive la Asl in una nota e continua: "Due professionisti della sanità impegnati nella cooperazione internazionale e nel sostegno alle popolazioni in difficoltà - si legge nella nota -, dopo un vita passata tra le corsie dell''ospedale e i pazienti in Valtiberina”.

Firenze ricorda l’archeologo siciliano Sebastiano Tusa

Sarà interamente dedicata a Sebastiano Tusa (morto anche lui ieri insieme ai coniugi toscani), l'edizione 2019 della rassegna ''Firenze archeofilm'', ''Festival internazionale del cinema di archeologia arte e ambiente'' che partirà il 13 marzo presso il ''Cinema la compagnia'' a Firenze.

Oggi, nel corso della conferenza stampa di presentazione della rassegna è stata proiettata una delle ultime interviste rilasciate da Tusa nelle scorse settimane a ''TourismA'', l'ente che promuove l’evento.