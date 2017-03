Carlo e Camilla d'Inghilterra premiati: 'Chiavi della Città' e 'Premio Strozzi'

Arrivano questa sera in città, venerdì 31 marzo, i reali d'Inghilterra, Carlo principe di Galles e Camilla duchessa di Cornovaglia, per una visita alla città che durerà diversi giorni (qui il programma della coppia reale).

Tra le altre cose, il principe Carlo, fondatore della The Prince’s Charities, sarà premiato con il “Palazzo Strozzi Renaissance Man of the Year Award 2016”.

Riceverà l’onorificenza lunedì prossimo, 3 aprile, nel corso di una serata di gala a Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinquecento, riservato per una cena in omaggio ai reali inglesi (e sulla quale è già scoppiata la polemica, le opposizioni porteranno il caso in aula lunedì stesso, nel pomeriggio, nel corso del consiglio comunale).

Nella stessa serata di lunedì, un'altra onorificenza arriverà dal sindaco di Firenze Dario Nardella, che consegnerà al principe Carlo le "Chiavi della Città", la riproduzione fedele delle chiavi delle antiche porte di Firenze.