Carlo e Camilla: cade in Arno il drone che proteggeva i reali

Ha avuto un guasto tecnico ed è caduto in Arno il drone utilizzato a Firenze dalla polizia per la sorveglianza in occasione del G7 della cultura e della visita di Carlo e Camilla. La polizia lo ha ripescato ieri pomeriggio: il recupero ha attirato l’attenzione di turisti e passanti sui lungarni. Nei giorni scorsi i sommozzatori avevano effettuato delle ricerche che non avevano dato esiti.

Secondo la ricostruzione il drone avrebbe subito un guasto a uno dei motori, forse a causa dell''intenso utilizzo. Gestito da un team di circa 20

poliziotti, era impiegato in via sperimentale e per motivi di sicurezza si era deciso di non farlo volare sulle strade, ma solo lungo il fiume.

Nel letto del fiume, nei pressi in cui è stato ritrovato il drone, è stata ritrovata anche una statuetta raffigurante un elefantino, probabilmente pezzo di un museo.

