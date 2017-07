Careggi, la grande sete: il sindacato UIL chiede acqua gratis per dipendenti e pazienti

Il sindacato Uil Fpl di Careggi chiede all’amministrazione aziendale la distribuzione di acqua minerale gratuita ai dipendenti e ai pazienti, “così come avviene in altre aziende sanitarie. Le vie possono essere molteplici, dall’installazione di punti acqua depurata nei padiglioni, alla distribuzione di bottigliette all’ingresso dei reparti”, si legge nella nota diffusa alla stampa.

Il sindacato sottolinea anche, all'interno dell'ospedale di Careggi, “il costo elevato di 70 centesimi a bottiglietta, non in linea con i prezzi dei distributori in altri enti e aziende sanitarie, il cui prezzo varia da 30 a 50 centesimi”. La Uil ha chiesto all'azienda un incontro urgente.