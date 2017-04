Careggi, truffata da due donne con l'acqua benedetta

Nella tarda mattinata di ieri una 87enne è stata raggirata da una coppia, descritte come due donne provenienti dall'Est Europa, di 40 e 60 anni d'età, che l'avevano agganciata in strada dicendole di voler benedire la sua casa con dell'acqua della Madonna di Lourdes. Una volta dentro la casa la coppia ha usato una statuetta, al cui interno vi era dell'acqua, per dare la benedizione alla pensionata. Manovra-rituale durante la quale le hanno sfilato la collanina d'oro e degli anelli. Una delle due donne, la più giovane, sarebbe stata riconosciuta come la stessa che qualche giorno prima aveva avvicinato l'anziana in strada. Sul posto è intervenuta la polizia.