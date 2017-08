Careggi, autobus in avaria: traffico bloccato

Disagi nel primo pomeriggio nella zona di Careggi dove un autobus Ataf ha riportato un guasto mentre percorreva Viale Morgagni, all'altezza di via Cocchi. Il mezzo, le corsie sono ridotte per i cantieri della tramvia, ha intralciato buona parte della carreggiata creando forti disagi alla viabilità in zona. Gli utenti in rete temono per la mobilità a poche settimane dal rientro sui banchi di scuola degli studenti: "Vedrete cosa succederà".