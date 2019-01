Careggi, inchiesta su concorsi truccati. Rossi: "Piena fiducia ai dirigenti"

L'inchiesta della procura di Firenze sui presunti concorsi truccati a Careggi, ha sollevato reazioni da diverse parti politiche.

"Confermiamo la nostra fiducia in Monica Calamai e in Rocco Damone, persone della cui onestà, capacità e rigore nel perseguire l'interesse pubblico non dubitiamo. Attendiamo gli esiti dell'indagine e confidiamo che si possa fare chiarezza nel più breve tempo possibile". Hanno detto il presidente Enrico Rossi e l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi.

Di tutt'altro avviso è ladichiarazione della sindaca di Cascina e coordinatrice della Lega in Toscana. "L'indagine da parte della guardia di finanza - afferma Susanna Ceccardi - ha scoperchiato il “vaso di Pandora” facendo emergere una vera e propria organizzazione che gestiva concorsi e relative cattedre nell’ambito dell’ospedale fiorentino di Careggi”.

Ceccardi attacca duramente l'ex e l'attuale direttore generale di Careggi : Monica Calamai ed ora Rocco Damone.

Per la leghista si tratta di: "Un ulteriore e palese segnale di come la sanità toscana sia assolutamente fuori controllo ed incline alle solite dinamiche che vedono premiati gli amici degli amici”.

Infine Ceccardi si aspetta che l'assessore alla salute prenda provvedimenti nei confronti delle persone coinvolte.