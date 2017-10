Careggi, derubata mentre si trova in auto

Ieri mattina una quarantenne è stata derubata mentre si trovava in auto in Via delle Panche. La donna stava parcheggiando quando accanto alla sua vettura si è accostato uno scooter con a bordo due uomini. Il passeggero è sceso dal mezzo fingendo di darle indicazioni su come effettuare la manovra. Mentre la donna guardava negli specchietti, il malvivente ha spalancato la portiera ed ha afferrato la borsa. Quindi è corso via salendo sullo scooter e scappando insieme al complice. Sul posto è poi intervenuta la polizia che ora indaga sull'accaduto.