Il cardinale Elia Dalla Costa dichiarato Venerabile da Papa Francesco

Il cardinale Elia Dalla Costa, arcivescovo di Firenze dal 1931 al 1958, è stato dichiarato Venerabile perchè gli sono state riconosciute le virtù eroiche professate in vita. Ieri Papa Francesco, dopo aver ricevuto in udienza il cardinale Angelo Amato, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ha autorizzato la Congregazione a promulgare il decreto.

Il processo diocesano di beatificazione del card. Dalla Costa è stato aperto il 21 dicembre 1981 in occasione del ventennale della morte, avvenuta il 22 dicembre 1961.

Nel novembre del 2012 Dalla Costa è stato riconosciuto "Giusto tra le Nazioni" dal Museo dell'Olocausto Yad Vashem di Gerusalemme «per aver offerto rifugio a oltre 110 ebrei italiani e 220 stranieri» nella Firenze occupata dai nazisti durante la seconda guerra mondiale.

Il card. Giuseppe Betori ha espresso profonda gratitudine al Santo Padre per il riconoscimento delle virtù eroiche del card. Elia Dalla Costa. L'Arcivescovo "auspica che il cammino possa continuare fino alla beatificazione e poi alla canonizzazione del card. Dalla Costa".



“Una bellissima e grande notizia – ha detto il sindaco Nardella - per la quale ringraziamo sentitamente il Pontefice” “Mi auguro – ha detto il sindaco – che la scelta di oggi possa concludersi con la beatificazione di questa figura così importante per la Chiesa e per la comunità fiorentina. Ricordo che Dalla Costa non è stato solo una altissima guida spirituale ma anche una persona dotata di rara umanità che, nel mezzo della seconda guerra mondiale, non esitò ad aiutare i più deboli e i cittadini ebrei vittime di persecuzioni razziali, azioni che gli hanno valso il titolo di ‘Giusto tra le nazioni’”.