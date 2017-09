Carabinieri accusati di stupro: chiesto un nuovo incidente probatorio

La pm Ornella Galeotti ha chiesto di nuovo all'ufficio del gip di tenere un incidente probatorio per sentire le due studentesse americane che hanno denunciato i carabinieri Marco Camuffo e Pietro Costa di averle violentate in un palazzo di Borgo Santi Apostoli dopo essere state accompagnate con l'auto di servizio da una discoteca di Piazzale Michelangelo. E' quanto scritto questa mattina dal quotidiano la Nazione.

Il gip Mario Profeta aveva già respinto una prima richiesta del pm Ornella Galeotti. Il pm ha motivato l'istanza evidenziando una diversa matrice normativa: cioè invitando il gip a fissare l'incidente probatorio in ordine alla delicatezza del reato di cui si tratta, cioè la violenza sessuale, e alla conseguente condizione di vulnerabilità psicologica che si è generata nelle parti offese.

L'altra richiesta era stata respinta perché secondo il gip le ventenni statunitensi potranno tornare agevolmente in Italia per deporre in un eventuale processo. Il pubblico ministero invece ritiene che le ragazze devono essere già sentite adesso. Le giovani sono ripartite per gli Stati Uniti pochi giorni dopo la denuncia.

Accusati di violenza sessuale sono il cinquantenne pratese Marco Camuffo e il trentenne siciliano Pietro Costa. Al momento i militari sono stati sospesi dall'Arma. Rischiano ben tre processi: uno da parte del Tribunale ordinario se si dovesse andare verso un rinvio a giudizio, uno disciplinare interno e l'ultimo da parte del Tribunale militare.