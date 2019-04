Capriolo ferito sulla superstrada Firenze-Siena, salvato dalla polizia stradale / FOTO

La Polizia Stradale di Firenze ha soccorso la scorsa notte un capriolo che giaceva, infreddolito e ferito, al lato della carreggiata sulla superstrada Firenze-Siena, prima dell'uscita di San Casciano Val di Pesa.

L'animale, impaurito per il buio e i mezzi, tra auto e tir, che gli passavano rasenti, era steso vicino al cordolo, sofferente a una zampa ma vigile.

L'allarme è giunto stanotte alla centrale operativa, poco prima dell'alba, quando la bestiolina è stata notata da alcune persone che passavano da lì.

Per soccorrerlo è stata inviata una pattuglia del distaccamento di Empoli. I poliziotti hanno soccorso e rifocillato il capriolo, coprendolo con un lenzuolo termico.

Poi è giunto il veterinario incaricato dall'Asl di Firenze e i soccorritori, insieme, lo hanno caricato su di un furgone per condurlo in un centro specializzato per le cure del caso.

Dall'inizio dell'anno, le pattuglie della Polstrada in Toscana, rende noto un comunicato diffuso, hanno effettuato oltre 5mila500 interventi di soccorso a persone o animali in difficoltà.