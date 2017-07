Capraia e Limite, nipote maltratta i nonni: arrestato

Ieri sera i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 26 anni per maltrattamenti in famiglia. Dopo aver aggredito la nonna (che non ha riportato lesioni) perché voleva dei soldi, si è dato alla fuga ma è stato rintracciato dai militari di Montelupo Fiorentino. Dalla denuncia è poi emerso che i maltrattamenti andrebbero avanti da circa 10 anni nei confronti di entrambi i nonni con cui vive. Il pm ha disposto il trasferimento del giovane in carcere.