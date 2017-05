Capraia e Limite: migrante pesca e finisce in Arno 

Ricerche in corso per ritrovare un ventenne del Gambia dopo che si è allontanato dalla struttura di accoglienza di Capraia e Limite dove era ospitato. Ieri pomeriggio il ragazzo si sarebbe allontanato per pescare nel tratto di Arno, in località Draga, non facendo più rientro nella struttura. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Empoli. I sommozzatori di Firenze e un elicottero dal reparto volo di Arezzo stanno effettuando le ricerche lungo il greto e dentro il fiume. I militari dell'Arma avrebbe trovato i documenti, il cellulare e gli effetti personali del giovane lungo sull’argine del fiume.