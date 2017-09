Capotreno aggredita, domani sciopero dei ferrovieri

Domani, martedì 19 settembre, il personale di Trenitalia e di RFI Toscana incrocerà le braccia per 8 ore: dalle 9,01 alle 16,59. Lo fa sapere la Fit-Cisl Toscana.

"I ferrovieri scioperano per chiedere più sicurezza - si legge in una nota del sindacato - e sollecitare interventi rapidi e capaci di affrontare un problema che da troppo tempo preoccupa e condiziona le lavoratrici e lavoratori che pretendono di tornare a svolgere le loro attività di controllo, di accoglienza e di informazione agli utenti nella massima serenità".

Ieri una capotreno è stata presa a calci e schiaffi da due ventenni italiane. L'addetta di Trenitalia ha chiesto il biglietto alle due ragazze che viaggiavano sul treno 3034 partito da Firenze SMN e diretto a Pisa. Sprovviste del titolo di viaggio sono scese alla stazione di Prato dove hanno aggredito la capotreno e anche il capostazione. Ancora non sono state identificate le autrici delle aggressioni.

"Le misure messe in atto per contrastare il fenomeno delle aggressioni a danno dei ferrovieri ad oggi - dice sempre la Cisl - risultano insufficienti a togliere dall'isolamento chi si trova a svolgere queste attività, sprovvisto degli strumenti e del supporto necessario ad affrontare le violenze personali, fisiche o verbali che siano, che troppo spesso li colpiscono. I treni e le stazioni non possono diventare un luogo di scontro e di violenza e noi continueremo a mettere in campo qualsiasi azione necessaria per tutelare chi lavora e chi viaggia sui treni".