Capodanno 2017: Ztl no stop e divieti alla circolazione

Ztl no stop e chiusure delle zone dove si svolgeranno gli eventi, ad iniziare dalle new entry di quest’anno ovvero piazzale Michelangelo, piazza Bartali e piazza dell’Isolotto. Ma anche la tramvia in servizio tutta la notte, tre linee Ataf fino alle 4 e le navette per raggiungere il centro e piazzale Michelangelo. Sono questi le principali disposizioni in materia di circolazione e di trasporto pubblico predisposte in occasione delle iniziative per il Capodanno che, rispetto al passato, vede il debutto di tre nuove location (piazzale Michelangelo, piazza dell’Isolotto e piazza Bartali) che si aggiungono alle confermate piazza Signoria, piazza del Carmine e piazza San Lorenzo.

Come cambia la viabilità

Anche quest'anno la Ztl rimarrà in funzione no stop dalle 7.30 di sabato 31 dicembre fino alle 8 di domenica 1° gennaio.

Numerosi i provvedimenti predisposti sia per consentire il montaggio e lo smontaggio degli allestimenti sia per lo svolgimento degli eventi nelle piazze. Vediamoli in dettaglio.

Piazza del Carmine

Si inizia con i divieti di sosta con rimozione forzata in piazza del Carmine, piazza Piattellina, via Santa Monaca, Borgo Stella, via dell’Ardiglione dalle 8 di sabato. Alle 20.30 si aggiungeranno anche i divieti di transito (fino alle 8 di domenica). La piazza sarà raggiungibile con la linea 11.

Piazza dell’Isolotto

L’area interessata è quella compresa tra via dei Ligustri, le logge del mercato rionale e via delle Ortensie. Dalle 14 di sabato divieto di transito e sosta (fino alle 8 di domenica).

Piazza Bartali

Dalle 8 di sabato divieto di sosta in via Erbosa (tratto prospiciente piazza Bartali) e viale Giannotti (tratto prospiciente piazza Bartali). La zona sarà raggiungibile con la navetta B.

Piazzale Michelangelo

Sul piazzale i divieti di sosta saranno in vigore dalle 7 di sabato (fino alle 8 di domenica). La circolazione sarà consentita regolarmente fino alle 20.30 dopodiché scatteranno i primi divieti di transito sul viale dei Colli con le chiusure attuate dalla Polizia Municipale in viale Michelangelo (all’altezza di piazza Ferrucci) e in viale Galileo (da viale Torricelli). Deroghe previste nel tratto piazza Ferrucci-via di San Miniato al Monte per veicoli di soccorso, di polizia, trasporto pubblico, invalidi, frontisti e titolari di passi carrabili; per il tratto via di San Miniato al Monte-piazzale Michelangelo per veicoli di soccorso, polizia, trasporto pubblico. Per il tratto viale Torricelli-viale Poggi ai mezzi di soccorso, polizia, trasporto pubblico, invalidi, frontisti, titolari di passi carrabili. Il piazzale Michelangelo sarà raggiungibile con la navetta C per piazzale dalle 20 alle 22 del 31 dicembre. Dalle 22 del 31 dicembre fino alle 2.30 del 1 gennaio il piazzale sarà chiuso (deroga per i mezzi di soccorso). A seguire fino al termine dell’evento e delle operazioni di pulizia necessarie per ripristinare la circolazione in sicurezza, sarà consentito il transito ma solo a senso unico da piazza Ferrucci a piazzale Galileo. Per lasciare l'area del piazzale si potrà utilizzare il servizio di navetta D attivo dalle 2.30 alle 4 .

Spazi di sosta disabili sono stati individuati sul viale Michelangelo nel tratto fra il piazzale e via San Miniato a Monte lato numeri civici pari (dalle 22 del 31 alle 2.30 del 1 gennaio); in via delle Porte Sante, nei tratti viale Galileo-scalinata di collegamento con il viale e viale Galileo-le ‘Grotte’ del piazzale Michelangelo (dalle 19 alle 2.30).

Spazi di sosta motocicli e ciclomotori saranno istituiti, sempre dalle 19 di sabato alle 2.30 di domenica, in via delle Porte Sante lato prospiciente viale Galileo, nel tratto compreso tra la scalinata di collegamento col viale Galileo e via San Salvatore al Monte.

Previsti infine altri provvedimenti: per permettere l'accesso ai residenti di via dei Bastioni e agli invalidi sarà istituito il doppio senso di marcia in viale Poggi (dalle 20.30 alle 2.30) nel tratto viale Galileo e le ‘Grotte’ del Piazzale. Inoltre per consentire l’accesso a via dell’Erta Canina e via di Belvedere, sarà revocata l’area pedonale di San Niccolò (ovvero via di San Miniato e via di San Niccolò nel tratto via dell’Olmo-via Giardino Serristori) dalle 20 di sabato alle 6 del 20 di domenica.



GLI ORARI DELLA TRAMVIA

Trasporto Pubblico

Saranno potenziate tre linee Ataf 11, 14 e 17 in modo da consentire a cittadini e visitatori di raggiungere le principali piazze fiorentine, teatro degli eventi e delle manifestazioni. Il servizio sarà esteso dalle 20 di sabato alle 4 di domenica. Ecco i dettagli.

La linea 11 effettuerà il servizio circolare nel tratto La Gora (dove ci sarà il capolinea unico)-piazzale di Porta Romana seguendo l'itinerario di linea fino a via Senese poi prosegue a diritto oltrepassando via del Gelsomino-via Senese-piazzale di Porta Romana-viale Machiavelli da dove segue l’itinerario di linea fino a La Gora.

La linea 14 effettuerà servizio nel tratto via della Ripa-via Niccolò da Tolentino sui consueti itinerari. Da via della Ripa segue percorso del 14B.

La linea 17 viaggerà nel tratto viale Verga-piazza Puccini. Da viale Verga segue itinerario di linea fino a piazza Puccini poi via delle Cascine dove effettuerà capolinea alla fermata Manifattura Tabacchi. Dal capolinea della fermata prosegue su via delle Cascine (effettua inversione al varco all’altezza di via Paisiello) da dove ritorna, sempre lungo il percorso di linea, in viale Verga.

La linea 1 del tram Firenze-Scandicci sarà in funzione per tutta la notte. Per questi mezzi è necessario biglietto.

Per info www.ataf.net e www.gestramvia.com/news

Navette gratuite

È stato inoltre predisposto un servizio di trasporto pubblico aggiuntivo e gratuito. Si tratta di navette che collegheranno la stazione di Santa Maria Novella con Novoli e Sorgane; previsto inoltre un servizio specifico per e dal piazzale Michelangelo dove si svolge il concerto di Marco Mengoni.

Navetta A: Novoli-piazza della Stazione

Andata

VIA VALDINIEVOLE (Capolinea) – Viale Guidoni Controviale – Via Torre degli Agli – Via di Novoli – Via Forlanini – Viale Guidoni – Via del Ponte di Mezzo – Via del Massaio – Viale Corsica – Ponte all’Asse – Via Targioni Tozzetti – Via Maragliano – Piazza di San Iacopino – Via Cristofori – Via Marcello – Viale Belfiore – Nuova corsia di collegamento con Viale Fratelli Rosselli - Viale Fratelli Rosselli – Viale Strozzi - Via Valfonda - PIAZZA DELLA STAZIONE (Capolinea ‘STAZIONE PARCHEGGIO’)

Ritorno

PIAZZA DELLA STAZIONE (Capolinea ‘STAZIONE PARCHEGGIO’) - Via Santa Caterina da Siena – Via della Scala – Porte Nuove – Via Cimarosa – Piazza di San Iacopino – Via Maragliano – Via Doni – Ponte Doni – Via Circondaria – Viale Corsica – Via del Massaio – Via del Ponte di Mezzo – Via Carlo Del Prete – Via Pionieri dell’Aviazione – Via Forlanini – Via di Novoli – Via Torre degli Agli – Via del Giardino della Bizzarria – Via Lippi e Macia – Via Valdichiana – VIA VALDINIEVOLE (Capolinea)

Navetta B: Sorgane-piazza della Stazione

Andata

SORGANE via Croce (Capolinea) – Piazza Rodolico – Via del Cimitero del Pino – Viale Europa – Viale Giannotti – Piazza Gavinana – Via Salutati – Via dei Baldovini – Via Orsini – Piazza Ferrucci – Ponte San Niccolò – Via Amendola – Piazza Beccaria – Viale Gramsci - Viale Mazzini – Viale Segni – Via della Mattonaia – Via Niccolini – Piazza D’Azeglio – Via della Colonna – Piazza SS Annunziata – Via Battisti – Piazza di San Marco – Via degli Arazzieri – Via XXVII Aprile – Piazza dell’Indipendenza – Via Ridolfi – Viale Strozzi Sottopasso – Via Valfonda – PIAZZA DELLA STAZIONE (Capolinea ‘STAZIONE PALAZZO DEI CONGRESSI’)

Ritorno

PIAZZA DELLA STAZIONE (Capolinea ‘STAZIONE PALAZZO DEI CONGRESSI’) – Via Valfonda – Viale Strozzi Controviale – Via Ridolfi – Piazza dell’Indipendenza – Via XXVII Aprile – Via Arazzieri – Piazza di San Marco – Via Battisti – Piazza SS Annunziata – Via della Colonna – Piazza D’Azeglio – Via Niccolini – Via Leopardi – Viale Gramsci – Piazza Beccaria – Viale Giovine Italia – Piazza Piave – Lungarno Pecori Giraldi – Ponte San Niccolò – Piazza Ferrucci – Via Orsini – Via di Ricorboli – Via Salutati – Piazza Gavinana – Viale Giannotti – Viale Europa – Via del Pian di Ripoli – Via degli Olmi – Via Roma – Piazza Rodolico – SORGANE VIA CROCE (Capolinea)

Per quanto riguarda piazzale Michelangelo, sono due le navette predisposte rispettivamente prima e dopo il concerto. La prima, denominata navetta C, sarà in funzione dalle 20 alle 22 di sabato sui seguenti percorsi:

Andata

VIALE FRATELLI ROSSELLI (capolinea LEOPOLDA) – Viale Fratelli Rosselli – Il Prato – Via Curtatone – Lungarno Vespucci – Ponte Vespucci – Lungarno Soderini – Via Lungo Le Mura di Santa Rosa – Viale Ariosto – Viale Pratolini – Piazza Tasso – Viale Petrarca – Piazzale della Porta al Prato – Viale Machiavelli – Piazzale Galileo – Viale Galilei – Piazzale Michelangelo – Viale Michelangiolo – Piazza Ferrucci – Ponte San Niccolò – Viale Amendola – Viale Duca degli Abruzzi (capolinea).

Ritorno

Viale Duca degli Abruzzi (capolinea) - Viale Giovine Italia – Piazza Piave – Lungarno Pecori Giraldi – Ponte San Niccolò – Piazza Ferrucci – Viale Michelangiolo – Piazzale Michelangelo – Viale Galilei – Piazzale Galileo – Viale Machiavelli – Piazzale della Porta Romana – Viale Petrarca – Piazza Tasso – Viale Pratolini – Viale Aleardi – Viale Sanzio – Piazza Pier Vettori – Via Pisana – Via del Ponte Sospeso – Piazza Gaddi – Ponte della Vittoria – Piazzale Vittorio Veneto – VIALE FRATELLI ROSSELLI (capolinea LEOPOLDA)

Dalle 2.30 alle 4 di domenica sarà attivato il servizio circolare post concerto: la navetta D effettuerà il servizio lungo il seguente itinerario:

PIAZZALE MICHELANGELO – Viale Galilei – Piazzale Galileo – Viale Machiavelli – Piazzale della Porta Romana – Piazza della Calza – Via Romana – Via Maggio – Piazza Frescobaldi – Lungarno Guicciardini – Ponte alla Carraia – Lungarno Vespucci – Via Curtatone – Via Santa Lucia – Via degli Orti Oricellari – Via Alamanni – Piazza Stazione lato Carabinieri – PIAZZA STAZIONE LATO ARRIVI (‘STAZIONE LARGO ALINARI’) - Via Valfonda – Viale Strozzi Sottopasso – Via Ridolfi – Piazza Indipendenza – Piazza di San Marco – Piazza della SS Annunziata – Via della Colonna – Piazza D’Azeglio – Via Niccolini – Via Leopardi – Viale Grasmci – Piazza Beccaria – Viale Giovine Italia – Lungarno Pecori Giraldi – Ponte San Niccolò – Piazza Ferrucci – Viale Michelangiolo – PIAZZALE MICHELANGELO.