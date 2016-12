Capodanno, metal detector per il concerto al Piazzale

Ci saranno i metal detector, oltre a controlli speciali, all'ingresso di piazzale Michelangelo, domani sera, per il concertone clou del Capodanno 2017, dove si esibirà, tra gli altri, Marco Mengoni.

Lo ha annunciato questa mattina in conferenza stampa il sindaco Dario Nardella, presentando l'evento. Il sindaco ha precisato che ci saranno "controlli particolari da parte delle forze dell'ordine in tutte le piazze coinvolte nel Capodanno a Firenze”, con particolari prescrizioni per quel che riguarda appunto piazzale Michelangelo.

“Le persone dovranno accedere attraverso metal detector”, ha precisato Nardella, invitando i partecipanti a non portare botti o oggetti contundenti, che non saranno lasciati entrare.

Il sindaco ha concluso con un appello alla cittadinanza affinché i festeggiamenti non facciano mancare il “rispetto per la città”. Confermata anche una particolare vigilanza sulla vendita illegale dei fuochi, non è prevista invece alcuna ordinanza antibotti.

