Caos traffico alla stazione, stop alle auto in centro di domenica

Domenica scorsa, 17 settembre, il centro storico di Firenze è stato bloccato dal traffico per l'intero pomeriggio. Anche gli autisti Ataf hanno denunciato quanto successo. Ogni giorno è particolarmente critica la viabilità attorno alla zona della stazione di Santa Maria Novella.

Gli autisti Ataf hanno accusato Palazzo Vecchio di abbandonare il trasporto pubblico e "l'impossibilità di rispettare gli orari delle corse. Restiamo imbottigliati nel traffico e ci prendiamo gli insulti dei passeggeri per i pesanti ritardi. Che ci sono, è vero, ma non dipendono da noi, ma dalle scelte e dalle politiche poste in essere dall'amministrazione comunale“.

L'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti ha riconosciuto la gravità della situazione di domenica. "Molte auto domenica scorsa si sono immesse nelle viabilità attorno alla stazione di Santa Maria Novella - ha detto - dalla centralissima arteria Cerretani-Panzani, in uscita dal centro storico. Questo vuol dire che c'è chi utilizza l'auto per andare fin dentro il centro storico. Si tratta cioè di una mentalità che dobbiamo cercare di cambiare". Questa mattina il quotidiano la Nazione scrive che al vaglio di Palazzo Vecchio ci sono varie ipotesi per evitare che questo disagio continui come l'istituzione temporanea di una ztl domenicale pomeridiana, che stoppi le auto in centro dalle 14 alle 20.

Gli autisti Ataf temono che con l'arrivo della tramvia il trasporto urbano su gomma subisca una riduzione. Si parla di 60 possibili esuberi. In merito a questa eventualità l'assessore Giorgetti ha detto che non serve a niente "fare allarmismo". "Non facciamo terrorismo sui posti di lavoro - ha detto Giorgetti - anche perché stiamo lavorando per mantenere i chilometri, i posti di lavoro e per avere un'azienda seria che dia un trasposto pubblico efficiente alla città".