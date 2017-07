Rivoluzione a Ponte Vecchio: cambio di viabilità in via de' Bardi / FOTO

E' stato riaperto al transito ieri, lunedì 17 luglio, il tratto tra il lungarno Torrigiani e via dei Bardi, con diverse modifiche alla viabilità. Lungarno Torrigiani, provenendo da ponte alle Grazie, è diventato a senso unico in direzione Ponte Vecchio.

Arrivati in fondo al lungarno Torrigiani è ora possibile immettersi in via de' Bardi svoltando sia a sinistra, verso piazza de' Mozzi, che a destra, verso ponte Vecchio.

Nel tratto di via de' Bardi tra il lungarno e ponte Vecchio il traffico, a doppio senso, è regolato da due semafori. Modifiche anche in Borgo San Jacopo, che torna a senso unico da ponte Vecchio in direzione piazza Frescobaldi.

Nei prossimi mesi sono previsti interventi e cantieri anche in via Guicciardini e Borgo San Jacopo, lavori che saranno illustrati nel dettaglio nei prossimi giorni dall'amministrazione.