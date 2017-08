Lavori per la tramvia, modifiche al cantiere in viale Fratelli Rosselli

Lavori della tramvia: è scattato ieri sera alle 21 il ribaltamento del cantiere per la posa dei binari della linea 2 della tramvia in viale Fratelli Rosselli. Sono infatti terminati i lavori sul lato di via Guido Monaco e quindi il cantiere si sposta sul lato di via Alamanni.

Restano sempre due corsie per il transito dei veicoli. Alla stessa ora è scattato un restringimento di carreggiata in viale Belfiore, dal semaforo dopo il sottopasso ferroviario a viale Redi.

E ancora per l'avanzamento dei lavori in zona Fortezza sarà spostato l’attraversamento pedonale tra viale Strozzi e viale Lavagnini all’altezza di via Dolfi. In questa fase sarà collocato su piazza Bambine e Bambini di Beslan, a seguire sarà riposizionato su viale Strozzi all'altezza di via Ridolfi.

I pedoni potranno utilizzare anche il sottopasso pedonale in viale Lavagnini. Nelle foto (postate su Facebook dall'assessore ai lavori pubblici Stefano Giorgetti) la sede tranviaria completata in viale Fratelli Rosselli lato via Guido Monaco, che da ieri sera sarà utilizzata per la viabilità.