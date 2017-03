Cantieri tramvia: cambia la viabilità in viale Guidoni

Sono state effettuate in questi giorni le prove di carico e dopo gli ultimi via libera dei collaudatori, e stasera, giovedì 9 marzo, a partire dalle 21 scatterà la modifica del cantiere in corrispondenza della svolta viale Guidoni-viale XI Agosto.

Previsti restringimenti di carreggiata. In concreto verrà ritoccata la curva in direzione di viale XI Agosto e restituite due corsie in asse con viale degli Astronauti. La modifica il cantiere è finalizzata alla realizzazione dell’ultimo tratto di trincea tra il sottopasso ferroviario e la fermata Guidoni dove saranno collocati i binari.