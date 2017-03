Stazione, arriva il cantiere: scatta la rivoluzione viabilità

È iniziato il conto alla rovescia per l’avvio dei cantieri della tramvia nella zona della stazione e in via Valfonda. L’inizio dei lavori è in programma per lunedì 3 aprile mentre la nuova viabilità di ingresso/uscita a stazione e Mercato Centrale sarà in vigore già dalle prime ore della mattina di sabato 1° aprile.

Gli interventi propedeutici alle modifiche sono in corso da diversi giorni come pure i lavori di installazione delle nuove porte telematiche e dei nuovi semafori. Gli ultimi provvedimenti scatteranno dalle 21 di venerdì 31 marzo.

MEZZI PRIVATI – Per i non autorizzati si conferma la suddivisione dei flussi tra chi è diretto al Mercato centrale e chi alla stazione. I veicoli diretti al mercato centrale, da via Santa Caterina d'Alessandria svolteranno a sinistra in via Bartolommei per rientrare in via San Zanobi e proseguire in via Panicale-via Taddea. L’uscita dal mercato sarà da via Chiara-via Nazionale-via Fiume-piazza Adua-via Valfonda.

I veicoli diretti alla stazione e al parcheggio della stazione in arrivo da via Santa Caterina d’Alessandria svolteranno a destra in piazza Indipendenza fino all’incrocio con via Dolfi, poi svoltano a sinistra sulla piazza, costeggiano gli edifici fino all’incrocio con via Ridolfi (incrocio semaforizzato), proseguiranno in piazza Indipendenza fino a via della Fortezza, rientreranno in via del Pratello dove transiteranno fino a piazza del Crocifisso, via Faenza-via Cennini per arrivare in piazza Adua.

Da qui potranno accedere al kiss&ride delle Fs (prospiciente alla Palazzina Reale) dove si può sostare gratuitamente per 15 minuti e all’ingresso del parcheggio della stazione utilizzando la corsia interna lato stazione. I veicoli in uscita dal parcheggio della stazione non potranno usare la rotatoria ma dovranno salire sulla rampa dell’ex kiss&ride (biglietteria), riprendere la corsia interna lato ex pensilina e riuscire da via Valfonda. L’itinerario per la stazione/parcheggio stazione è accessibile per chi proviene dal viale Strozzi e da via Dolfi con rientro su piazza Indipendenza. È stato predisposto un piano della segnaletica capillare sui percorsi consentiti.

VIA NAZIONALE - Via Nazionale sarà dedicata in modo prioritario come direttrice di ingresso alla zona della stazione, anche grazie alle due porte telematiche, una all’altezza di via Guelfa, l’altra all’altezza di via Fiume in modo da vietare ai veicoli privati, se non quelli autorizzati ztl A e B o diretti alle attività ricettive e ai garage, il transito in via Nazionale.

Tra Ataf e linee extraurbane saranno circa 970 i passaggi giornalieri. A queste tre nuove porte telematiche si aggiunge la quarta che domani sarà spostata dall’incrocio tra via XXVII Aprile e via Nazionale a quello successivo tra via XXVII Aprile e via San Zanobi per evitare che i non autorizzati provenienti dalla stessa strada utilizzino la corsia preferenziale.

LINEE ATAF - Le linee Ataf interessate dalla variazioni sono 13 (1, 2, 4, 6, 11,12, 13, 14, 17, 22, 23, 28, 57) mentre restano invariati i percorsi in ingresso/uscita dalla stazione di Santa Maria Novella delle linee 36, 37, C1, C2, C3 e D. I capolinea dell’Ataf in zona stazione saranno collocati in largo Alinari e lungo la pensilina della stazione, che diventerà a doppio senso. E' stato inoltre deciso di collocare gli spazi sosta per gli Ncc sullA cima della rampa che conduce all’ingresso della biglietteria, sotto l'orologio, invece che come precedentemente ipotizzato nell'attuale zona per il kiss&ride.

TELEFONATE AI FIORENTINI - Per informare i cittadini delle novità arriverà ai fiorentini una telefonata con un messaggio registrato del sindaco Dario Nardella: la prima telefonata è programmata per stasera con il bis domani. Complessivamente sono 73mila le utenze telefoniche fisse che saranno contattate. A queste si aggiungono 5.000 cellulari registrati, 1.000 APP scaricate e 5.500 registrazioni web al portale.

Sono in distribuzione i volantini informativi sia sulla rete del Comune (sedi dei Quartieri, Urp, sportelli anagrafici, uffici, biblioteche, centri sociali, Infopoint Turismo in piazza Santa Maria Novella) e sia presso gli urp di altri enti, in primis ambulatori Asl e ospedali.

Da venerdì prenderà il via anche la distribuzione in strada nelle zone della stazione di Santa Maria Novella, ai mercati Centrale e Sant’Ambrogio, al mercato cascine e in centro nella zona dove sono maggiormente presenti le attività commerciali. Ancora presso i centri commerciali di Novoli, Gavinana, Gignoro e in piazza Dalmazia. Le informazioni sono disponibili anche presso l’Infopoint tramvia al Parterre e telefonando a Linea Comune 055055.