Tramvia: lavori in via Valfonda, tutto il traffico in via Nazionale

Da febbraio i cantieri della tramvia entreranno in via Valfonda, nei pressi della Fortezza da Basso. E così una delle due corsie sarà eliminata dal traffico. Ma alla fine, secondo quanto deciso da Palazzo Vecchio, via Nazionale non dovrebbe cambiare senso di marcia e continuare a servire gli automobilisti che cercano di arrivare alla stazione anziché quelli che vogliono uscire.

La decisione è stata assunta ieri nel corso dell'incontro sulla viabilità. Tavolo che si aggiornerà mercoledì della prossima settimana. L'ipotesi verso cui si è indirizzati ha prevalso perché consentie da un lato di non rivoluzionare la viabilità attuale, dall'altro di mantenere una soluzione che rimarrà in vigore a regime con la tramvia in funzione. "In questi giorni - fa sapere Palazzo Vecchio - saranno effettuati alcuni ulteriori analisi sul trasporto pubblico, in particolare sull’utilizzo di via Nazionale e sulle linee provenienti dal Romito. Sono in corso ulteriori verifiche sempre su via Nazionale finalizzate alla separazione del trasporto pubblico da quello privato: in questo senso sono allo studio viabilità alternative per chi è diretto verso la stazione e di provvedimenti per limitare l’afflusso di veicoli privati nella zona".