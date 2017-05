Cantieri tramvia, stop di 20 giorni in via Guido Monaco / FOTO

Stop di circa tre settimane al cantiere di via Guido Monaco, tra viale Belfiore e viale Rosselli, dove è in corso la realizzazione della linea 2 della tramvia, che collegherà la stazione di Santa Maria Novella all'aeroporto di Peretola.

Nei giorni scorsi, dallo scavo sono infatti emersi alcuni 'reperti' che dovranno essere analizzati, per verificarne l'eventuale interesse storico e artistico.

Lo stop è stato confermato ieri dall'assessore ai lavori pubblici Stefano Giorgetti: “Sono emersi alcuni resti di edifici che occorre identificare meglio, se ne occuperanno i tecnici della Sovrintendenza”, ha detto l'assessore.

A quanto pare, ad ogni modo, più che resti di origine romana si tratterebbe di 'resti' di fondamenta di edifici del secolo scorso, abbattuti nel corso del tempo per la risistemazione viaria della zona. Lo scavo in profondità della tramvia li avrebbe fatti riemergere.

Che si tratti di resti recenti per Palazzo Vecchio è anche una speranza: se infatti si trattasse di reperti di interesse storico-artistico, la Sovrintendenza potrebbe non dare l'ok alla prosecuzione dei lavori. Pensare ad un nuovo tracciato sarebbe una bella grana, ma per l'amministrazione questa è un'ipotesi da escludere.