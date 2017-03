Stazione, via al mega cantiere: parte la rivoluzione traffico

Un po' d'ansia i tecnici di Palazzo Vecchio la devono avere. “Insieme alla pedonalizzazione del Duomo è il cambiamento di viabilità più importante degli ultimi 50 anni”, ammette l'assessore ai lavori pubblici Stefano Giorgetti nell'ultima conferenza stampa prima del via al cantiere di via Valfonda, che rivoluzione la viabilità in tutta la zona intorno alla stazione.

Le operazioni di modifica alla viabilità iniziano questa sera, venerdì 31 marzo, alle 21, con via Nazionale che sarà chiusa al traffico privato, mentre resterà percorsa da circa 950 bus al giorno, tra linee urbane ed extraurbane. Da via Nazionale, la nuova direttrice per raggiungere il Mercato Centrale sarà, in entrata, via Bartolommei - via San Zanobi - via Panicale - via Taddea, in uscita dal mercato via Chiara - via Nazionale - via Fiume - piazza Adua - via Valfonda. Per raggiungere la stazione il percorso sarà invece via Santa Caterina d’Alessandria - piazza Indipendenza - via Dolfi - via del Pratello - piazza del Crocifisso - via Faenza - via Cennini - piazza Adua.

Da domani mattina, 1° aprile, va dunque a regime la nuova viabilità, con l'attivazione delle tre nuove porte telematiche Ztl: due in via Nazionale, all'altezza di via Guelfa e di largo Alinari, e una di fronte alle scalette della stazione, per “arginare” il traffico privato che percorreva quel tratto per poi immettersi in via della Scala. Il transito sarà consentito solo agli autorizzati (Ztl A e B o diretti alle attività ricettive e ai garage, via libera anche ai motorini). Scattano anche le modifiche a 19 linee dell'Ataf (i capolinea in zona stazione saranno collocati in largo Alinari e lungo la pensilina della stazione, che diventerà a doppio senso. Qui il dettaglio delle variazioni).

Le parole di Giorgetti ai fiorentini sono chiare: “Andate alla stazione in auto solo se è davvero necessario”, ripete l'assessore. A controllare che tutto fili liscio Palazzo Vecchio dispiegherà nei prossimi giorni lungo i nuovi tracciati oltre 50 vigili, agli incroci e nelle zone 'calde'. “Se qualcosa non funziona siamo pronti a modifiche”, assicura l'assessore.

Via Valfonda resterà disponibile solo in uscita, con il cantiere che occuperà la strada sul lato stazione. I lavori dovrebbero concludersi entro l'anno, per poi garantire la messa in servizio entro il febbraio 2018. Su via Valfonda saranno posizionati due nuovi binari, uno per la tramvia in entrata e uno in uscita, percorsi dalla nuove linee 2 e 3.

Al termine del cantiere, il capolinea della linea 2 sarà in piazza dell'Unità, i binari della linea 3 si congiungeranno invece a quelli della Linea 1, per un percorso di fatto continuo che andrà dal capolinea di Villa Costanza, a Scandicci, fino all'ospedale di Careggi.

VIDEO - L'assessore Giorgetti spiega la nuova viabilità