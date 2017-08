Cantieri della Tramvia: chiude il sottopasso di Statuto e modifiche in viale Belfiore

Procedono i lavori della tramvia. Per quanto riguarda la linea 3, lunedì 7 agosto, per effettuare il rifacimento delle volte, sarà chiuso il transito nel del sottopasso ferroviario di via dello Statuto. Il provvedimento sarà in vigore fino al 14 agosto. Ecco l’itinerario alternativo per chi arriva da viale dei Cadorna e diretti in piazza Muratori-Careggi: viale dei Cadorna-via del Romito-via Richa-piazza Muratori-via Milanesi.

Sempre lunedì, ma dalle 21, per l’avanzamento dei lavori in zona Fortezza si procederà allo spostamento previsto dell’attraversamento pedonale tra viale Strozzi e viale Lavagnini all’altezza di via Dolfi che in questa fase sarà collocato su piazza Bambine e Bambini di Beslan. I pedoni possono utilizzare anche il sottopasso pedonale in viale Lavagnini.

Con la prosecuzione dei lavori tra fine agosto e inizio settembre saranno attuate ulteriori modifiche che prevedono, tra l’altro, la ricollocazione dell’attraversamento pedonale sul viale Strozzi, all’altezza di via Ridolfi.

Lunedì sera, sempre dalle 21, scatterà una modifica del cantiere della linea 2 con un restringimento di carreggiata in viale Belfiore dall’attestazione semaforica dopo il sottopasso ferroviario all’incrocio con viale Redi. Termine previsto 31 agosto.