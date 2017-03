Cantieri tramvia: a Novoli scatta la chiusura "bis"

Sarà replicata questa notte, giovedì 23 marzo, la chiusura della rotatoria Forlanini. Dopo aver concluso i getti della sede tranviaria, adesso l’impresa deve effettuare quelli dei marciapiedi e dei cordoli centrali.

Quindi dalle 21 di stasera, giovedì 23, alle 6 di domani, venerdì 24 marzo, sarà chiusa in via di Novoli la corsia di collegamento tra viale Redi e via Forlanini in uscita città: i veicoli provenienti da viale Redi dovranno obbligatoriamente svoltare, all’altezza con l’incrocio con via Maragliano lungo il Mugnone in direzione piazza Puccini (uscita città).

In contemporanea verrà chiusa la svolta della rotatoria per i veicoli provenienti da via Forlanini in direzione Redi. I veicoli provenienti da via Forlanini dovranno quindi svoltare a destra su via di Novoli.

Inoltre dalle 1 alle 5 si aggiungerà anche la chiusura di via di Novoli nel tratto da via Forlanini a via Ragghianti nella corsia in direzione uscita città. In questa fascia oraria i veicoli provenienti da viale Guidoni e diretti in via di Novoli in direzione uscita città utilizzeranno via Rastrelli-via Ragghianti o via Pertini. Di conseguenza di questa chiusura di via di Novoli, in via Forlanini scatterà un divieto di transito a partire dall’incrocio con via Rastrelli (verso via di Novoli).

Rimarrà aperta la direttrice via di Novoli-viale Redi in ingresso città. Quindi i veicoli provenienti da viale Redi e diretti in via di Novoli (uscita città) dovranno utilizzare l’itinerario alternativo Ponte Doni-via Circondaria-viale Corsica-via del Ponte di Mezzo-via Carlo del Prete-via Forlanini oppure da viale Redi (svolta a sinistra Redi/Maragliano)-piazza Puccini-via Baracca-via Paganini.

I mezzi provenienti da viale Guidoni e diretti in viale Redi-centro saranno indirizzati su via Pigafetta-via del Ponte di Mezzo-via Pordenone-via Circondaria-viale Corsica. I veicoli provenienti da viale Redi, sia dal lato di via Mariti sia dal lato via Boccherini, all’incrocio con via Maragliano dovranno svoltare a sinistra, verso piazza Puccini.

Come già avvenuto la settimana scorsa i percorsi alternativi saranno segnalati da cartelli. Sono slittati invece per ragioni tecniche i lavori notturni per la realizzazione dell’acquedotto in traversata su viale Strozzi.