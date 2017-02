Tramvia, cambia la viabilità tra piazza Leopoldo e Careggi

Da lunedì prossimo, 13 febbraio, nuovi interventi sui cantieri per la linea 2 della tramvia, con il via alla sistemazione urbanistica in via Gordigiani: scatteranno nuovi divieti di sosta e restringimenti di carreggiata a tratti.

Sempre da lunedì 13 febbraio dalle 10 prenderanno il via i lavori per il completamento della sede tranviaria della linea 3 in piazza Leopoldo: l’intervento interesserà il lato nord della piazza mentre il lato sud sarà utilizzato per la viabilità alternativa.

I veicoli in transito verso Careggi potranno oltrepassare il tratto chiuso transitando per il percorso alternativo su via Vannucci e via Fabbroni (che diventa a senso unico da via Vannucci a piazza Leopoldo), rientrando poi su piazza Leopoldo. Previsto il doppio senso nell’anello rotatorio nel tratto via Ricci-via Galluzzi e il senso unico tra via Fabbroni e via Ricci verso quest’ultima strada.

Da mercoledì 15 febbraio saranno inoltre avviate le analisi per la caratterizzazione delle terre di scavo propedeutiche all’avvio dei cantieri in zona stazione, dove la viabilità cittadina, a inizio marzo, sarà completamente rivoluzionata.

Tra via del Pratello, viale Strozzi, via Ridolfi, largo Pratello Orsini, piazza Adua, piazza dell’Unità e largo Alinari sono previsti divieti di sosta e restringimenti di carreggiata) fino al 17 febbraio.