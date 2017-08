Lavori stradali, i cantieri della settimana

Nuovo asfalto e marciapiedi in via del Mezzetta, via Andrea del Sarto e viale Tanini. Ma anche la prosecuzione dell'asfaltatura notturna in via Pisana, i lavori alla rete idrica in via Chiantigiana e via delle Cinque Vie e alla rete di telefonia in via Alderotti.

Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana, a partire dal lunedì 7 agosto, sulle strade cittadine, con l'istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda i rifacimenti stradali, proseguono anche la prossima settimana i lavori notturni di asfaltaura in via Pisana con chiusure a tratti in orario 21-6 fino a mercoledì 9 agosto. Si sono invece conclusi i lavori sui marciapiedi di via del Mezzetta. La prossima settimana sarà effettuata la muratura dei chiusini con restringimenti di carreggiaa e a seguire (dal 16 agosto) l'asfaltatura.

Lavori anche in via Andrea del Sarto con restringimenti di carreggiata mentre dal 21 al 26 e in due giorni si aggiugeranno divieti di transito. Sempre lunedì inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria in viale Tanini e piazza Puliti: previsti restringimenti di carreggiata a tratti fino al 8 settembre.

Lunedì 7 agosto inizieranno anche due interventi alla rete idrica che comportano provvedimenti di circolazione di notevole impatto. Il primo è un allaccio all'acquedotto in via delle Cinque Vie con la chiusura fino a venerdì 11 agosto del tratto da via Tozzoli a via San Michele a Monteripaldi (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Il secondo consiste nella sostituzione di alcuni chiusini in via Chiantigiana: fino a sabato 12 agosto sarà chiusa la corsia in direzione ingresso città nel tratto da via Buia esclusa al raccordo con via Goffredo della Torre. Sarà in vigore quindi un senso unico in direzione uscita città.

Ecco gli altri interventi.

Via Alderotti: da lunedì 7 agosto sono in programma alcuni lavori alla rete di telefonia. Fino all'11 agosto sarà in vigore un restringimento di carreggiata verso Careggi da via Cesalpino a via Banti.

Via Cimabue: per un allaccio alla rete fognaria da lunedì 7 agosto il tratto da via Giotto a via Fra' San Giovanni Angelico sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). L'intervento si concluderà l'11 agosto.

Via Reginaldo Giuliani: per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas da lunedì 7 agosto nel tratto tra via Santo Stefano in Pane e via Panciatichi sarà istituito un restringimento di carreggiata. Termine previsto 12 agosto.

Via Pian dei Giullari: per interventi all'impianto di illuminazione pubblica il tratto da via Viviana e via Santa Margherita a Montici lunedì 7 e martedì 8 agosto sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili) in orario 8-17.

Via del Cantone: lunedì 7 agosto è in programma un allaccio alla rete della bassa tensione con l'istituzione di un divieto di transito (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili) nel tratto via Benedetto da Mariano-via del Salviatino.

Via del Portico: per lavori agli impianti di illuminazione pubblica lunedì 7 e martedì 8 agosto la strada sarà chiusa (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili) in orario 8-17.

Via dell'Osservatorio: ancora lavori agli impianti di illuminazione pubblica. Da lunedì 7 agosto la strada sarà chiusa (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili) in orario 7-18. Termine previsto 9 agosto.

Viale Etruria: per la sostituzione delle luci di sicurezza lunedì 7 e martedì 8 agosto, in orario 7-17, saranno in vigore restringimenti di carreggiata (chiuse le corsie adiacenti allo spartitraffico centrale) all'altezza del sottopasso di via Livorno.

Via Santa Maria a Cintoia: ancora un intervento all'impianto di illuminazione pubblica. Da lunedì 7 agosto il tratto da via Canova a via San Bartolo a Cintoia sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). L'intervento si concluderà il 18 agosto.

Via Aretina: dalle 21 di lunedì 7 agosto sono in programma lavori alla rete di telefonia. Fino al 9 agosto sarà chiuso il tratto da via Pilati a via di San Salvi (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili)

Viale Europa: è stato programmata di notte l'apertura di un pozzetto della rete di telefonia. Dalle 21 di lunedì 7 alle 6 di martedì 8 agosto. Nella carreggiata in ingresso città sarà chiusa la corsia di scorrimento con revoca della corsia prefereziale da via di Badia di Ripoli a una decina di metri dopo via Olanda.

Via del Corso: per lavori edili con piattaforma presso la chiesa di Santa Margherita dei Ricci lunedì 7 agosto sarà istituito un divieto di transito. Il provvedimento sarà in vigore fino al 10 agosto.

Via delle Terme: martedì 8 agosto è in programma lo smontaggio di un ponteggio all'altezza del numero civico 12. La strada sarà chiusa dalle 8 alle 20.

Vicolo del Canneto: mercoledì 9 agosto per un trasloco con scala aerea sarà in vigore un divieto nel tratto da Costa al Pozzo a piazza Santa Maria Soprarno (orario 7-17).

Via di Giromonte: per lavori di sostituzione dell'impianto di illuminazione pubblica mercoledì 9 e giovedì 10 agosto, dalle 9 alle 17, sarà chiuso il tratto piazza Unganelli-via del Monte alle Croci (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via del Gioiello: ancora lavori all'impianto di illuminazione pubblica mercoledì 9 e giovedì 10 agosto, dalle 7 alle 18, la strada sarà chiusa (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Viale Redi: mercoledì 9 e giovedì 10 agosto sono in programma le operazioni di diserbaggio con l'istituzione di un restringimento di carreggiata (orario 7-17).

Piazza Libertà: per lavori relativi alla predisposizione del monitoraggio dell'Alta velocità damercoledì 9 agosto saranno istituiti divieti di sosta a tratti in orario diurno (7-18) restringimenti di carreggiata in quello notturno (1.30-5).

Piazza San Marco: per interventi sulle alberature mercoledì 9 agosto sarà istituito un restringimento di carreggiata nella corsia lato giardino (orario 7-20). Termine previsto 11 agosto.

Via Pian dei Giullari: per effettuare un trasloco con autocarro in corrispondenza del numero civico 3 da mercoledì 9 agosto, in orario 9-13, sarà in vigore un senso unico alternato con movieri mentre via Viviani sarà chiusa. Il provvedimento sarà in vigore fino al 15 settembre tranne che nei giorni di sabato e domenica.

Via Solferino: ancora un trasloco con l'istituzione giovedì 10 agosto, dalle 9 alle 19, di un divieto di transito nella corsia lato numeri civici dispari (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via dell'Argingrosso: giovedì 10 e venerdì 11 agosto sarà effettuato lo sfalcio della vegetazione. Dalle 9 alle 17 previsti restringimenti di carreggiata.

Via Panciatichi: per la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica giovedì 10 e venerdì 11 agosto sarà istituito un restringimento di carreggiata da via Antognoli a via Terzolle (lato Iti) in orario 8-17.

Via di Montughi: anche in questo caso si tratta di lavori all'impianto di illuminazione pubblica. Dalle 7 alle 18 la strada sarà chiusa da giovedì 10 a sabato 12 agosto.

Via del Monte Oliveto: per lavori edili con cestello all'altezza dei numeri civici 9-19 la strada sarà chiusa nel tratto viale Sanzio a via Pisana giovedì 10 agosto in orario 9-18.

Via Nazionale: venerdì 11 agosto sarà effettuato il sollevamento di un gruppo frigo. Il tratto da piazza Indipendenza a via Guelfa sarà chiuso in orario notturno (1.30-5.30) con deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili.

Piazza del Mercato Nuovo: per lavori edili da sabato 12 a lunedì 14 agosto il trato da Porta Rossa a Val di Lamona sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso) in orario 7.30-19.30.