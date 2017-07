Lavori stradali, via a nuovi cantieri: da via Pisana a via di Novoli, cambia la viabilità

Iniziano oggi, lunedì 31 luglio, una serie di lavori sulle strade cittadine, tra cui alcuni molto impattanti dal punto di vista del traffico. Si inizia con i lavori alla rete idrica in via Chiantigiana, via Silvani e via di Scandicci. Per interventi alla rete di telefonia verrà chiusa anche via Cosimo Il Vecchio mentre sarà effettuata di notte l'asfaltatura di via Pisana. Prevista una chiusura per interventi di ripristino della rete fognaria e di distribuzione del gas anche in via di Novoli. In programma anche il taglio di diverse centinaia di alberi, con relativi restringimenti di carreggiata, in viale Belfiore, viale Fratelli Rosselli, viale Strozzi e viale del Poggio Imperiale.

In dettaglio, in via di Scandicci, da lunedì 31 luglio a venerdì 4 agosto la strada diventerà a senso unico verso l'ospedale di Torregalli (da via Guardavia alla rotatoria Torregalli). Previsti divieti di sosta. I veicoli diretti verso il centro città dovranno utilizzare viale Nenni.

Sempre lunedì 31 luglio inizieranno anche i lavori alla rete idrica in via Silvani. Il tratto da via San Felice a Ema a via Cave di Monteripaldi sarà chiuso (deroga per i mezzi di soccorso). Quindi chi arriva da Impruneta diretto verso Firenze dovrà passare a Tavarnuzze e utilizzare la Cassia (Galluzzo). Anche questo intervento si concluderà il 4 agosto.

Inizieranno invece martedì 1° agosto i lavori di sostituzione di tombini della rete fognaria danneggiati in via Chiantigiana nell'abitato di Ponte a Ema. La strada sarà chiusa da vicolo del Ridi a via di Campigliano (deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili) mentre nel tratto via di Campigliano-via Ferrero sarà revocata la corsia preferenziale. Anche vicolo del Redi sarà chiuso e via Campigliano diventerà a senso unico in direzione uscita città. L'intervento si concluderà il 4 agosto.

Inizieranno martedì 1° agosto anche i lavori alla rete di telefonia in via Cosimo il Vecchio. La strada sarà chiusa da via di Careggi a viale Pieraccini (eccetto mezzi di soccorso e titolari di passi carrabili). Prevista la revoca della corsia preferenziale di viale Pieraccini (da via Cosimo il Vecchio a largo Palagi). Termine previsto 5 agosto.

Per quanto riguarda via di Novoli, si tratta di un ripristino delle reti fognarie e di distribuzione del gas con l'istituzione da mercoledì 2 agosto di un divieto di transito in ingresso città nel tratto via Tagliaferri-via Caduti di Cefalonia. Anche in quest'ultima via sono previsti provvedimenti di circolazione, ovvero divieti di sosta sul lato numeri civici pari mentre la semicarreggiata lato numeri civici dispari sarà chiusa. Divieti di sosta e restringimenti di carreggiata in piazza dell'Elba (tra via di Novoli a viale Toscana) e in viale Toscana. L'intervento si concluderà il 23 agosto.

Passando alle alberature, lunedì 31 luglio iniziano gli interventi in viale Corsica (dalle 9 alle 16 restringimenti di carreggiata, dal 4 al 10 agosto divieto di transito sulla corsia preferenziale da via del Massaio a via Circondaria) e sui controviali di viale Guidoni (fino al 31 agosto restringimenti di carreggiata in orario 9.30-16.30). Sempre da lunedì 31 luglio è in programma il taglio degli alberi in viale Belfiore, viale Fratelli Rosselli, viale Strozzi e piazzale di Porta a Prato: dalle 9 alle 18 saranno in vigore restringimenti di carreggiata fino al 31 agosto. Infine viale del Poggio Imperiale: da martedì 1° a giovedì 3 agosto previsti restringimenti di carreggiata con senso unico alternato da via Benedetto da Foiano per verso incrocio via del Gelsomino/vialeTorricelli (orario 9-16).

Da lunedì 31 luglio è poi in programma l'asfaltatura di via Pisana. L'intervento sarà effettuato di notte con chiusure in orario 21-6 (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). I lavori interesseranno i tratti Ponte a Greve-via della Casella, via Attavante-via Tiziano, via Tiziano-via Cecco Bravo, piazza Pier della Francesca-via Sant'Angelo e via Lippi-via Maitani. In orario diurno in vigore divieti di sosta e restringimenti di carreggiata per completamento opere e segnaletica.

Ecco gli altri lavori che comportano provvedimenti di circolazione.

Via Lambertesca: per trasloco il tratto via dei Georgofili-via Por Santa Maria sarà chiusa domani, domenica 30 luglio, dalle 9 alle 14 (deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via dell’Osservatorio: sempre domani è in programma lo smontaggio di un ponteggio. Dalle 9 alle 17 saranno chiuso il tratto via dell'Osservatorio-via del Gioiello (eccetto mezzi di soccorso in direzione di quest'ultima) e qullo tra via del Gioiello e via di Boldrone (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Borgo la Croce: inizieranno domani e andranno avanti fino a martedì 1° agosto i lavori di sabbiatura di un edificio. La strada sarà chiusa da via della Mattonaia a piazza Beccaria (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via dell’Agnolo: per lavori edili con cestello aereo lunedì 31 luglio, dalle 1.30 alle 5.30 sarà chiuso il tratto fra viale Giovine Italia e via Santa Verdiana.

Borgo Pinti: per effettuare il sollevamento di materiali la strada sarà chiusa da via della Colonna a via degli Alfani in orario 9-12 (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Borgo Santa Croce: ancora per sollevamento di materiali lunedì 31 luglio, dalle 9 alle 19, la strada sarà chiusa da via dei Benci a via Magliabechi. Prefisti percorsi alternativi per mezzi di soccorso e mezzi privati. Sarà inoltre revocata l'area pedonale in piazza Santa Croce nella direttrice via dei Pepi-via Magliabechi.

Via del Pratellino-piazza Vasari: per interventi relativi al monitoraggio effettuato da Nodavia nell'ambito dei lavori dell'Alta velocità lunedì 31 luglio, dalle 7 alle 18, saranno in vigore un restringimento di carreggiata e divieti di sosta a tratti.

Via Fra’ Bartolomeo-via Botticelli-via Luca Giordano: anche in questo caso si tratta del monitoraggio di Nodavia. Da lunedì 31 luglio a mercoledì 2 agosto previsti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta a tratti.

Via Strozzi: lunedì 31 luglio e martedì 1° agosto per lo smontaggio di un ponteggio il tratto via dei Vecchietti-piazza della Repubblica sarà chiuso

Via Pisana: inizieranno lunedì 31 luglio i lavori per la sostituzione di un lapidone fognario. Fino al 2 agosto il tratto via Ronco Corto-viale Nenni sarà chiuso con l 'inversione di senso in via del Ronco Corto e la limitazione del transito a veicoli superiori a 3,5 tonnellate nel tratto di via Pisana compreso tra Cecco Bravo e Ronco Corto.

Via Fortini: per lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete idrica da lunedì 31 luglio il tratto tra via Cecchi e via Baldovini sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). In vi dei Cecchi sarà invertito il senso di marcia. Termine previsto 4 agosto.

Via dei Conciatori: per un trasloco con scala aerea da lunedì 31 luglio il tratto via delle Conce-via delle Casine sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili)

Via Verdi: inizieranno lunedì 31 luglio i lavori all'impianto di illuminazione pubblica. Previsti restringimenti di carreggiata all'incrocio con via Pietrapiana-via Fiesolana-via dell'Oriuolo fino al 5 agosto.

Via Forlanini-via Pegolotti: per realizzare un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas da lunedì 31 luglio saranno in vigore restringimenti di carreggiata. L'intervento si concluderà il 5 agosto.

Via dei Serragli: inizieranno lunedì 31 luglio i lavori di posa di una infrastruttura della telefonia. Nel tratto da via Serumido a piazza della Calnza previsti restringimenti di carreggiata fino al 12 agosto.

Via Sant’Elisabetta: anche in questo caso si tratta della posa di una infrastruttura della telefonia con l'istituzione, da lunedì 31 luglio, di un divieto di transito dal numero civico 19/r a via delle Oche (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Termine previsto 12 agosto.

Via dei Giraldi: per un allaccio alla rete idrica all'altezza del numero civico 13 la strada sarà chiusa da lunedì 31 luglio (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili) al 12 agosto.

Via Massaia: inizieranno lunedì 31 luglio i lavori all'impianto di illuminazione pubblica con l'istituzione di divieti di sosta a tratti. I provvedimenti rimarranno in vigore fino a 1° settembre.

Via di Lanciola: per la posa di una infrastruttura della rete di distribuzione dell'energia elettrica da lunedì 31 luglio la strada sarà chiusa da Ponte a Iozzi a via Nuova di Pozzolatico (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Termine previsto 2 settembre.

Piazza Santa Croce: per lavori edili martedì 1° agosto dalle 4 alle 6.30 sarà chiuso il tratto via dei Benci-via Magliabechi (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Costa dei Magnoli: ancora lavori edili in programma martedì 1° agosto con l'istituzione di un divieto di transito nel tratto piazza Santa Maria Soprarno-Costa San Giorgio (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Il provvedimento sarà in vigore dalle 9 alle 18

Borgo Tegolaio: per lavori edili mercoledì 2 agosto in orario 9-19 scatterà la chiusura del tratto da via Michelozzi a via Mazzetta (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili)

Via Masaccio-via Marufi-viale Don Minzoni: nell'ambito del monitoraggio Nodavia per i lavori dell'Alta velocità da mercoledì 2 a venerdì 4 agosto sono previsti restringimenti di carreggista e divieti di sosta a tratti (orario 7-18). In viale Don Minzoni i provvedimenti continueranno fino al 9 agosto con restringimenti di carreggiata nella corsia in direzione Cure. Prevista anche la chiusura della corsia preferenziale nella direttrice verso Piazza della Libertà quando Ataf non è in servizio.

Via dei Serragli: saranno effettuati di notte alcuni lavori edili con chiusura del tratto Borgo Stella-via Santa Monaca. Il provvedimento sarà in vigore dalle 21 di mercoledì 2 alle 5.30 di giovedì 3 agosto. Prevista una deroga per i mezzi di soccorso e i veicoli diretti ai passi carrabili. Inoltre in via dell'Ardiglione sarà invertito il senso di marcia da Borgo Stella verso via Santa Monaca; cambiamento di senso anche in Borgo Stella che diventerà da via D'Ardiglione a via dei Serragli. Infine sarà in vigore un divieto di transito per i mezzi superiori ai 35 quintali in Borgo San Frediano, lungarno Guicciardini e Ponte alla Carraia.

Controviale viale Gramsci: per lavori edili con piattaforma aerea all'altezza del numero civico 7 giovedì 3 agosto sarà chiuso il marciapiede e sarà istituito un divieto di transito sulla pista ciclabile con percorso alternativo in area sosta (orario 7-18).

Borgo Allegri: giovedì 3 agosto è in programma l'esecuzione di un getto in calcestruzzo. Il tratto via San Giuseppe-via Ghibellina sarà chiso dalle 9 alle 13 (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via delle Sentinelle: per lavori all'impianto di illuminazione pubblica giovedì 3 e venerdì 4 agosto nel tratto via di Villamagna-via Crocifisso del Lume sarà istituito un divieto di transito (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili) dalle 8 alle 17.

Via Baccio da Montelupo: per lavori relativi alla nuova rotatoria all'incrocio con via Minervini giovedì 3 e venerdì 4 agosto sarà in vigore un restringimento di carreggiata in direzione uscita città dal numero civico 361 verso Via Minervini con senso unico alternato regolato da movieri (orario 8-17).

Via del Giglio: per effettuare un sollevamento di materiali venerdì 4 agosto da mezzanotte alle 5 sarà chiuso il tratto via dell'Alloro-via del Melarancio.

Via Romana: il tratto da via del Campuccio a piazza San Felice sarà chiuso venerdì 4 agosto in orario 1.30-5.30 per un trasloco (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via di San Vito: per un intervento all'impianto di illuminazione il tratto compreso fra via di Bellosguardo e via di Soffiano sarà chiuso da venerdì 4 a lunedì 7 agosto (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili) in orario 8-17.

Via Alfani: per la posa di una infrastruttura della telefonia il tratto via Cavour-via Ricasoli sarà chiuso da venerdì 4 agosto (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Termine previsto 12 agosto.

Via del Ponte di Mezzo: sempre per lavori alla rete di telefonia sabato 5 agosto nel tratto via Giovanni da Marignolli-via Odorico da Pordenone sarà chiusa la corsia adiacente ai fabbricati con revoca della preferenziale.