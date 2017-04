Asfalto, riparazioni e lavori: i cantieri della settimana

Nuovo asfalto in Cecconi e via Grandi, la sostituzione della rete gas in via delle Gore e via Fabroni. Ma anche la riparazione del guard rail sul Ponte del Varlungo e i lavori per sostituire la condotta dell’acquedotto in via del Casone. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Ecco l’elenco.



Via di Novoli: per sollevamento di materiali domani domenica 2 aprile sarà chiuso il tratto da via Lippi e Macia a via Valdinievole (orario 7-15). Deroga per i mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili.



Chiasso Baroncelli: per lavori edili con piattaforma aerea lunedì 3 aprile sarà chiuso il tratto da via Lambertesca a Chiasso del Buco (8-11).



Borgo Santissimi Apostoli: per un trasloco lunedì 3 aprile, dalle 7 alle 15, sarà in vigore un divieto di transito nel tratto da piazza Santa Trinita a Chiasso Altoviti. Deroga per i mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili.



Via dei Pepi: lunedì 3 aprile è in programma il montaggio di un ponteggio. Dalle 9 alle 18 prevista la chiusura del tratto via di Mezzo-via Pietrapiana.



Via delle Belle Donne: per lavori edili lunedì 3 aprile sarò chiuso il tratto via del Trebbio-via del Sole (orario 9-18) con deroga per i mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili.



Ponte a Varlungo: lunedì 3 e martedì 4 aprile sarà effettuata la riparazione del guard rail. Dalle 10 alle 18 previsto un restringimento di carreggiata in ingresso città a circa 130 metri prima dell'immissione in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.



Via del Parione: per lavori edili da lunedì 3 aprile il tratto via della Vigna Nuova-via del Parioncino sarà chiuso (deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).



Via delle Pinzochere: inizieranno lunedì 3 aprile i lavori per la posa di una infrastruttura telefonica. Il tratto da via Ghibellina e via del Fico sarà chiuso fino al 7 aprile.



Via dei Serragli: sempre per la posa di una infrastruttura della telefonia da lunedì 3 aprile sarà istituito un restringimento di carreggiata nel tratto interessato. Termine previsto 7 aprile.



Via di Galliano: per effettuare uno scavo e ripristinare il cordonato per passo carrabile da lunedì 3 a venerdì 7 aprile saranno in vigore un restringimento di carreggiata e la chiusura del marciapiede (altezza numero civico 64).



Via di Varlungo: da lunedì 3 aprile per la posa di una infrastruttura di telefonia il tratto compreso tra il numero civico 26B e via Aretina sarà chiuso (deroga per i mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). L’intervento si concluderà l’8 maggio.



Via d’Ardiglione: anche in questo caso si tratta della posa di una infrastruttura della telefonia. Da lunedì 3 aprile scatterà la chiusura della strada dal numero civico 15Ra all’angolo con via Santa Monaca. Termine previsto 13 aprile.



Via Laura: sempre per lavori alla rete di telefonia da lunedì 3 aprile scatterà un divieto di transito all’altezza del numero civico 10R. Il provvedimento sarà in vigore fino al 15 aprile.



Via dei Rustici: per un nuovo allaccio alla rete idrica da lunedì 3 aprile la strada sarà chiusa da via Vinegia a piazza dei Peruzzi.



Via dell’Osservatorio-via Reginaldo Giuliani: inizieranno lunedì 3 aprile i lavori alla rete di telefonia. Fino al 21 aprile saranno in vigore restringimenti carreggiata in via Giuliani (tratto via dell’Osservatotio-via del Sodo) e in via dell’Osservatorio (tratto via Reginaldo Giuliani-via Ricci).



Via del Casone: da lunedì 3 aprile prenderà il via la sostituzione di una condotta idrica. Il tratto viale Petrarca-via Giano della Bella sarà chiuso (deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Il provvedimento si concluderà il 28 aprile.



Via Vecchia di Pozzolatico: per la ricostruzione di una porzione di un muro in pietra da lunedì 3 aprile sarà istituito un divieto di transito nel tratto via del Lastrico-via della Luigiana. Termine previsto 1° giugno.



Via delle Gore: inizieranno lunedì 3 aprile i lavori di sostituzione delle tubazioni della rete di distribuzione del gas. Saranno istituiti restringimenti di carreggiata con attraversamento della rotatoria in via del Tolentino, da via Grifeo in direzione di via Stori. L’intervento andrà avanti fino al 1° giugno.



Via Fabbroni: anche in questo caso si tratta della sostituzione della rete del gas. Da lunedì 3 aprile nel tratto fra via Pagnini e via Paoletti sarà in vigore un restringimento di carreggiata. Temine previsto 1° giugno.



Via Veracini-via Monteverdi: per lavori edili da lunedì 3 a venerdì 7 aprile per il montaggio di un ponteggio sono previsti restringimenti di carreggiata all’altezza del numero civico 14R di via Veracini e 48 di Monteverdi. A seguire divieti di sosta.



Via Cecconi: martedì 4 aprile è in programma sarà effettuato un trasloco con scala aerea. Dalle 7 alle 19 previsto un restringimento di carreggiata.



Via degli Arazzieri: ancora lavori edili. Da martedì 4 a giovedì 6 aprile, in orario mezzanotte-6 , scatteranno un restringimento di carreggiata un senso unico alternato con movieri.



Volta dei Tintori: inizieranno martedì 4 aprile i lavori alla rete di telefonia. Prevista la chiusura dell’incrocio con via dei Corso Tintori fino al 15 aprile.



Borgo Pinti: per un trasloco all’altezza del numero civico 59 mercoledì 5 aprile sarà chiuso il tratto via della Colonna-via Alfani (deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Il provvedimento sarà in vigore in orario 6-10.



Via San Cristofano: ancora un trasloco in programma mercoledì 5 aprile. La strada sarà chiusa da via Ghibellina a largo Bargellini dalle 7 alle 12.



Via Pilati: mercoledì 5 aprile è in programma la vuotatura di fosse biologiche. Dalle 8.30 alle 13 sarà chiuso il tratto da via Lanza a via Sella.



Via Cecconi-via Grandi: inizieranno mercoledì 5 aprile i lavori di asfaltatura a seguito di interventi sui sottoservizi. Fino al 15 aprile previsti restringimenti di carreggiata.



Via Ricasoli: per movimentare le scenografie del Teatro Niccolini da mezzanotte alle 6 di giovedì 6 aprile sarà chiuso il tratto piazza Duomo-via Biffi.



Via Strozzi-Arco Repubblica: per effettuare alcuni saggi all’arco giovedì 6 e venerdì 7 aprila previsto un divieto di transito (orario 9-19).



Via del Fiordaliso: per lavori edili con piattaforma aerea venerdì 7 aprile, dalle 7 alle 19, sarà chiuso da via delle Terme a Borgo Santissimi Apostoli.



Via Faenza: per un trasloco all’altezza del numero civico 7 venerdì 7 aprile nel tratto da via Nazionale a via Cennini sarà istituito un divieto di transito (orario 9-15).



Via Rismondo: per lavori di sollevamento sabato 8 aprile, dalle 7 alle 18, sarà chiuso il tratto via dei Sette Santi e il numero civico 10.



Per quanto riguarda i provvedimenti per eventi e manifestazioni varie, si inizia domani con la festa di Fine estate in via della Rondinella e via Ferrucci previsti divieti di transito e sosta (tratti dalle 8 alle 20). In viale Europa domani è in programma una manifestazione sui controviali con chiusura al traffico dalle 8 alle 20. Sempre domani è in programma una gara podistica alle Cascine: previsti divieti di transito al passaggio dei partecipanti nella zona del parco, Isolotto, Argingrosso e San Biago a Petriolo (dalle 6 alle 15). Per una gara ciclistica giovedì 6 aprile previsti divieti di transito al passaggio in via del Perugino (dalle 14 alle 19).