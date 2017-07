Lavori notturni sul Viadotto dell'Indiano: chiuse due rampe

La manutenzione di giunti e guard rail sul Viadotto dell’Indiano, i lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione in viale Giannotti. Ma anche l’asfaltatura di via di Val di Marina, il ripristino di tratti di lastrico in via Pian dei Giullari e la sostituzione delle tubazioni della rete del gas in via del Sodo. Sono solo alcuni dei lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Ecco l’elenco.



Viadotto dell’Indiano: inizierà lunedì 24 luglio la manutenzione dei giunti e del guard rail. Le operazioni saranno effettuate in orario notturno (21-6) con chiusura delle rampe di accesso in direzione Scandicci lato via Zoroastro da Peretola e via Basili. Accesso da Via Pistoiese con restringimento carreggiata fino all'altezza del Cimitero di Peretola. Termine previsto 27 luglio.



Viale Giannotti: inizieranno lunedì 24 luglio i lavori di riqualificazione dell’impianto dell’illuminazione pubblica. Nella carreggiata ingresso città prevista la chiusura della normale corsia di scorrimento con revoca della corsia preferenziale nel tratto via Uguccione della Faggiola-via Caponsacchi. Il provvedimento sarà in vigore fino al 29 luglio.



Via Forlanini: il tratto via Corsali-via Sigoli sarà interessato, a partire da lunedì 24 luglio, dalla posa di una infrastruttura della telefonia. Fino al 28 luglio saranno in vigore divieti di sosta e la chiusura della pista ciclabile.



Via Santa Maria a Marignolle: per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas all’altezza del numero civico 43 lunedì 24 luglio scatterà la chiusura del tratto via Foscolo-via Morelli. Sospeso il servizio Ataf. Termine previsto 29 luglio.



Via Corelli: per interventi sulle alberature da lunedì 24 luglio la strada sarà chiusa (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Termine previsto 29 luglio.



Via del Sodo: da lunedì 24 luglio sarà effettuata la sostituzione delle tubazioni della rete di distribuzione del gas. Il tratto da via Sestese a via Ciarpaglini sarà chiuso fino al 15 agosto (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).



Via Pian dei Giullari: per effettuare il ripristinino di tratti di lastrico all’altezza dei numeri civici 29-41 da lunedì 24 luglio al 4 agosto la strada sarà chiusa nel tratto via Torre del Gallo-via San Matteo in Arcetri.



Via Palmieri: per lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas da lunedì 24 luglio la strada sarà chiusa (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). L’intervento si concluderà il 2 agosto.



Via dei Servi: inizieranno lunedì 24 luglio i lavori per la posa di una infrastruttura della telefonia. Il tratto via dei Pucci-via del Castellaccio (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Previsto un senso unico da via Alfani in direzione di via Castellaccio. I lavori andranno avanti fino al 3 agosto.



Via Dante da Castiglione: anche in questo caso si tratta della posa di una infrastruttura della telefonia. La strada sarà chiusa da lunedì 24 luglio al 5 agosto nel tratto via Senese-via Cantagalli.



Lungarno Serristori-via del Monte alle Croci-via Giano della Bella: per effettuare il monitoraggio di alcuni edifici monumentali da lunedì 24 luglio saranno in vigore divieti di sosta e restringimenti sui marciapiedi. L’intervento si concluderà il 28 luglio.



Via dei Lavatoi: prenderà il via lunedì 24 luglio la posa di una infrastruttura della telefonia. Il tratto da via Isola delle Stinche a via Verdi sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).



Via La Marmora: per un trasloco lunedì 24 luglio, dalle 12 alle 19, sarà istituito un restringimento di carreggiata con dissassamento della corsia preferenziale.



Borgo Santa Croce: lunedì 24 luglio, dalle 9 alle 16, è in programma la sostituzione di alcune persiane all’altezza del numero civico 3. La strada sarà chiusa (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).



Via dei Pepi: per lavori edili lunedì 24 luglio, dalle 7 alle 19, sarà chiuso il tratto via del Fico-via Ghibellina.



Via Rodolfo Tortori: per trasloco con scala aerea la strada sarà chiusa lunedì 24 e martedì 25 luglio dalle 9 alle 18 (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).



Piazzale Porta a Prato: per lavori edili con piattaforma aerea all’altezza del numero civico 11 da lunedì 24 a giovedì 27 luglio sarà chiusa la pista ciclabile (orario 7-19).



Via Ghibellina: per lavori edili con cestello aereo all’altezza dei numeri civici 117-119 la strada sarà chiusa martedì 25 luglio da mezzanotte alle 6.



Via Ricasoli: per un nuovo allaccio alla rete idrica da martedì 25 luglio sarà chiuso il tratto da via Biffi a piazza Duomo. Termine previsto 3

agosto.



Via di San Cristofano: per lavori edili mercoledì 26 luglio sarà istituito un divieto di transito da via Ghibellina a via San Giuseppe in orario 13-19 (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).



Lungarno Anna Maria Luisa dei Medici: per alcune verifiche a un edificio sarà istituito un divieto di transito mercoledì 26 luglio dalle 1.30 alle 6. Previsti percorsi alternativi per i mezzi di soccorso e veicoli privati.



Via Ragghianti-via Rastrelli: per effettuare un sollevamento con autogrù mercoledì 26 luglio dalle 20 a mezzanotte saranno istituiti divieti di transito in via Ragghianti (tratto via di Novoli-via Matilde di Canossa) e via Rastrelli (tratto via Matilde di Canossa-via Ragghianti). Deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili.



Via della Fonderia: per lavori edili con piattaforma area all’altezza del numero civico 26 mercoledì 26 e giovedì 27 luglio sarà in vigore un restringimento di carreggiata (orario 7-18).



Via Jervis: per lavori relativi a infrastrutture della telefonia mercoledì 26 e giovedì 27 luglio saranno in vigore divieti di sosta.



Via Val di Marina: inizierà mercoledì 26 luglio l’asfaltatura a seguito di interventi sui sottoservizi. Fino al 30 luglio la strada sarà chiusa (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).



Borgo Allegri: per effettuare un getto di calcestruzzo all’altezza del numero civico 18 giovedì 27 luglio scatterà un divieto di transito all’incrocio con via Ghibellina in orario 9-13 (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).



Via di Santo Spirito: per lavori edili giovedì 27 luglio, dalle 1 alle 5 del mattino, sarà chiuso il tratto via dei Coverelli-via del Presto di San Martino (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).



Via del Pianerottolo: per effettuare l’installazione di alcune tende giovedì 27 luglio, dalle 9 alle 19, prevista l’istituzione di un divieto di transito nel tratto via di San Romano-via della Capponcina (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).



Via del Roseto: giovedì 27 luglio è in programma un trasloco. Dalle 7 alle 19 sarà in vigore un divieto di transito (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).



Borgo Santissimi Apostoli: per lavori edili venerdì 28 luglio scatterà un divieto di transito nel tratto piazza Santa Trinita-vicolo dell’Oro. Il provvedimento sarà in vigore dalle 9 alle 17 (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).



Via delle Panche: anche in questo caso si tratta di lavori edili. Venerdì 28 luglio sarà istituito un restringimento di carreggiata nel tratto tra via dei Locchi e via Caccini (orario 7-19).