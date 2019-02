Cantieri in città: tutte le modifiche al traffico della settimana

Nuove asfaltature in Lungarno Soderini e Lungarno Santa Rosa, via del Pergolino, via Firenzuola, via Nullo, e poi lavori di manutenzione delle barriere in viale Etruria e ampliamento alla pista ciclabile di via Villamagna. Questi alcuni dei principali lavori che prenderanno il via la prossima settimana in città.

Via di San Giovanni: divieto di transito il 18 febbraio nel tratto da Borgo San Frediano a via dell’Orto dalle 9 alle 17, a causa dei lavori di montaggio di un ponteggio.

Via de’ Bardi: divieto di transito dal 18 al 19 febbraio nel tratto da Costa Scarpuccia a piazza dei Mozzi per verifiche edili.

Via Vittorio Emanuele: è previsto un trasloco dal 18 al 19 febbraio, con un restringimento di carreggiata e spostamento della fermata dell’Ataf, nel tratto tra viale Morgagni e via Bini (orario 9-19).

Via del Pergolino-viuzzo del Pergolino-via Incontri: sono previsti lavori di asfaltatura dal 18 al 20 febbraio con divieto di transito a tratti.

Via del Paradiso: all’altezza dell’incrocio con via Fortini lavori di posa infrastruttura Telecom con divieto di transito dal 18 al 21 febbraio.

Via del Ronco Corto: è previsto il divieto di transito dal 18 al 21 febbraio per un nuovo allaccio Publiacqua nel tratto Civitali-Pisana.

Via Alfani: dal 18 al 22 febbraio per lavori di posa infrastruttura Telecom divieto di transito nel tratto tra Ricasoli e Servi.

Viale Michelangelo da Ferrucci a Marsuppini; p.zza Ferrucci da v.le Michelangelo a via Orsini: per lavori alle alberature previsto divieto di transito a tratti dal 18 al 22 febbraio, divieto di sosta e spostamento sosta bus.

Via Firenzuola: nel tratto da piazza delle Cure a via Maffei sono previsti lavori di asfaltatura, con divieto di transito dal 18 al 22 febbraio.

Via Nullo: divieto di transito dal 18 al 22 febbraio per lavori di asfaltatura.

Via Santa Maria a Marignolle: per un nuovo allaccio E-distribuzione è previsto un restringimento di carreggiata all’altezza del civico 8/h dal 18 al 22 febbraio, con senso unico alternato e movieri.

Via San Zanobi: divieto di transito dal 18 al 22 febbraio nel tratto tra via Ventisette Aprile e via Guelfa per nuovo allaccio E-distribuzione.

Lungarno Soerini e Lungarno Santa Rosa: lavori di asfaltatura previsti dal 18 al 24 febbraio, con conseguente divieto di transito.

Via della Sala: nel tratto da Brozzi a San Bonaventura sono previsti lavori di illuminazione dal 18 al 25 febbraio, con divieto di transito.

Via San Leonardo: divieto di transito per nuovo allaccio idrico dal 18 al 27 febbraio all’altezza del civico 31, da via Schiapparelli a Costa San Giorgio.

Via Vincenzo Viviani: lavori di nuovo allaccio Toscana Energia dal 18 al 27 febbraio, con divieto di transito, nel tratto da via San Leonardo a via del Pian dei Giullari.

Viale Matteotti: dal 18 febbraio al 9 marzo sono previsti lavori per il ripristino di zanelle e caditoie nel controviale da Benivieni a piazza Libertà, con divieto di transito.

Via dei Cavalieri e via di San Miniato alle Torri: divieto di transito per lavori di manutenzione stradale dal 18 febbraio al 31 marzo.

Via di Villamagna: dal 18 febbraio al 15 aprile sono previsti lavori di ampliamento della pista ciclabile tra via Adriani e piazza Ravenna, con restringimento di carreggiata e chiusura dell’attuale pista ciclabile.

Via del Rossellino: divieto di transito dal 18 febbraio al 18 aprile per restauro di un muro.

Via di Mezzo: il 20 febbraio sono previsti lavori di scarico e carico materiali, con divieto di transito nel tratto Pepi-Pilastri dalle 9 alle 19.

Via dell’Oriuolo: lavori edili dal 20 al 21 febbraio, in orario notturno 21-04 del mattino, con divieto di transito nel tratto Portinari-Sant’Egidio.

Via dei Bastioni: divieto di transito dal 20 al 23 febbraio nel tratto da via ser Ventura Monachi a viale Poggi per i lavori di restauro alle rampe.

Via Villamagna: lavori di allaccio fognatura dal 21 al 28 febbraio, con restringimento di carreggiata e senso unico in direzione ingresso città nel tratto da via delle Sentinelle a via Maggiorelli.

Via della Pergola: il 22 febbraio dalle 9 alle 12 divieto di transito nel tratto Colonna-Alfani con scarico materiale e trasloco con gru.

Via del Campidoglio: lavori edili con divieto di transito nel tratto Vecchietti-Pescioni il 22 febbraio dalle 6 alle 16.

Viale Etruria: dal 22 al 25 febbraio ci saranno lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, con restringimento di carreggiata dalle 9.30 alle 17.

Via Bolognese: allaccio Publiacqua all’altezza del civico 2 con restringimento di carreggiata dal 22 al 25 febbraio.

Via delle Seggiole (civici 1-5) e piazzetta Calamandrei (3-14/r): divieto di sosta e spostamento rastrelliera per un ponteggio, dal 22 febbraio al 22 maggio.