Cantieri stradali della settimana: strade chiuse o con unica carreggiata

Per quanti riguarda le asfaltature, da lunedì 30 settembre sono in programma lavori a seguito di interventi sui sottoserivizi in via dei Lorenzetti e via Berlinghieri. Previste chiusure a tratti fino al 4 ottobre. Asfaltature a seguito di lavori sui sottoservizi anche in via Carnesecchi: da lunedì 30 settembre al 2 ottobre saranno in vigore divieti di transito a tratti in via Carnesecchi (da via dei Cairoli a piazza Nobili) e in piazza Nobili (da via Bixio a via Carnesecchi). Da mercoledì 2 ottobre sarà la volta di via Pepe: fino al 5 ottobre il tratto via Cirillo-via Borghini sarà chiuso. Sempre da mercoledì è in programma l’asfaltatura di via Pellico con un divieto di transito da viale Gramsci a via Giordani.

Gli altri principali interventi

Via Montebello-Borgo Ognissanti: inizieranno lunedì 30 settembre i lavori relativi al rifacimento della segnaletica. Fino al 2 ottobre in orario 7-19 saranno in vigore divieti di transito in via Montebello (piazza Ognissanti-via Melegnano) e in piazza Ognissanti (da lungarno Vespucci a via Montebello).

Via del Leone: da lunedì 30 settembre sarà effettuato il rifacimento di un allaccio idrico. La strada sarà chiusa dal via dell’Orto a Borgo San Frediano fino al 5 ottobre.

Via della Mosca: per il restauro di un palazzo da lunedì 30 lunedì settembre la strada sarà chiusa. Termine previsto 10 maggio.

Via Montello-via Baracchini: per il posizionamento di una piattaforma aerea per la potatura di alberi dalle 7 di lunedì 30 alle 18 di martedì 1 ottobre prevista la chiusura di via Montella (da via Baracchini a via Montegrappa) e via Baracchini (dal numero civico 11 a via Montella).

Via Palazzuolo: per lavori edili da lunedì 30 settembre sarà istituito un divieto di transito nel tratto via dei Fossi-via del Porcellana. Termine previsto 19 ottobre.

Via Solferino: lunedì 30 settembre, in orario 9-18, la strada sarà chiusa da piazza Vittorio Veneto a via Magenta per il sollevamento di materiali.

Via dei Bardi-lungarno Torrigiani: per lavori con piattaforma aerea dalle 9 di lunedì 30 settembre alle 19 di martedì 1 ottobre sono previsti divieti di transito in via dei Bardi (da lungarni Torrigiani a Costa Scarpuccia) e in lungarno Torrigiani (dal numero civico 13R a via dei Bardi).

Borgo Allegri: per lavori edili dalle 9.30 di lunedì 30 settembre alle 15.30 di mercoledì 2 ottobre la strada sarà chiusa da via Ghibellina a largo Bargellini.

Via di Varlungo: dalle 9 di lunedì 30 settembre alle 18 di martedì 1 ottobre la strada sarà chiusa da via Aretina a via Gobetti per lavori edili con piattaforma aerea.

Viale Fratelli Rosselli: inizieranno martedì 2 ottobre i lavori alla fognatura. Fino all’11 ottobre saranno in vigore restringimenti di carreggiata e divieti di sosta nel tratto da piazzale Vittorio Veneto in direzione di Porta al Prato.

Borgo San Jacopo: da martedì 1 ottobre la strada sarà chiusa per interventi non rinviabili alla rete del gas. Il divieto di transito è articolato per fasi (la prima da via Belfredelli a piazza dei Frescobaldi, la seconda da via Belfredelli a Ponte Vecchio) e andrà avanti per 10 giorni.

Via dei Fossi: per lo smontaggio di una passerella mercoledì 2 ottobre la strada sarà chiusa in orario notturno (1.30-5.30).

Via dei Pepi: per lavori edili giovedì 3 ottobre in orario 9-19 sarà chiuso il tratto da via dell’Agnolo a via Ghibellina.

Via dei Cimatori: ancora lavori edili in programma giovedì 3 ottobre. Da via Calzaiuoli a via dei Cerchi sarà in vigore un divieto di transito in orario 7-19. Prevista la chiusura in vicolo dei Cerchi (da via dei Cimatori a via della Condotta).

Via Giordano: giovedì 3 ottobre sarà in vigore un divieto di transito per lavori edili. Il tratto interessato è quello da via Fra’ Bartolommeo e via Botticelli (orario 9-17).