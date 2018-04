Viabilità: tutti i cantieri della settimana

Lavori alle alberature, cantieri edili, sottoservizi, nuovi bidoni interrati: di seguito tutti i cantieri che prendono il via questa settimana sulle strade cittadine.

Via San Gallo: nel tratto da via delle mantellate a piazza della Libertà ci saranno lavori edili dal 3 al 9 aprile con divieto di transito dalle 9 alle 17.

Viale Ariosto: chiusura del marciapiede e divieto di sosta nei pressi del civico 1/R, dal 3 al 13 aprile per allaccio Toscana Energia.

Via Orti Oricellai: previsto un restringimento di carreggiata dal 3 al 13 aprile per posa infrastruttura Telecom.

Via delle Caldaie: lavori per allaccio Publiacqua dal 3 al 14 aprile, nel tratto da via Santa Maria a via del Campuccio, con divieto di transito.

Via Serumido e via Da Mori: divieto di transito dal3 al 14 aprile per posa infrastruttura Telecom.

Via Fra’ Bernardino da Quintavalle: lavori per scavi per la riqualificazione dell’impianto di illuminazione, dal 3 al 20 aprile; previsto divieto di transito a tutti i veicoli tra Via Volterrana e l'incrocio con la diramazione interna priva di sfondo all’altezza del 17 escluso.

Piazza Edison: per lavori di illuminazione, dal 3 al 21 aprile sono previsti restringimenti di carreggiata.

Viale d’Annunzio e via del Clasio: lavori per posa infrastruttura Open Fiber, con restringimenti di carreggiata dal 3 al 22 aprile.

Via Baracca: per lavori edili dal 3 aprile al 7 maggio sono previsti restringimenti di carreggiata nella direttrice uscita città dopo via Mario Rosselli Cecconi.

Via Scialoia, lato piazza Beccaria: lavori dal 3 aprile al 4 giugno per la realizzazione di un’isola ecologica interrata, con restringimenti di carreggiata.

Borgo Albizi: divieto di transito dalle 9 alle 12 del 4 aprile nel tratto tra San Pier Maggiore e Seggiole per un trasloco.

Via di Camerata: lavori di ripristino dell’asfalto dal 4 al 5 aprile con divieto di transito nel tratto dal civico 16 a via San Domenico.

Piazzetta del Limbo: lavori di sollevamento materiali dal 4 al 6 aprile, con divieto di transito dalle 8 alle 17.Borgo Pinti: per alcuni lavori edili il 5 aprile dalle 9 alle 19 ci sarà il divieto di transito tra via Giusti e via Laura.

Via Pistoiese: lavori di sicurezza stradale nell’ambito del progetto David con abbattimento di alberi dal 4 al 26 aprile, con restringimenti di carreggiata in orario 9-17.

Via Poggio Gherardo: all’altezza dell’incrocio con via del Ninfale sono previsti restringimento di carreggiata e senso unico alternato dalle 7 alle 18 del 5 aprile per lavori edili.

Viale dei Mille: lavori alle alberature il 5 aprile; sono previsti divieto di transito e revoca corsia preferenziale; nel tratto da viale Fanti a via Marconi, nella corsia in direzione delle Cure.

Via Gianni: il 6 aprile divieto di transito dalle 1.30 alle 5.30 per vuotatura fosse biologiche.

Via dell’Albero: divieto di transito il 7 aprile dalle 9 alle 19 per carico e scarico materiali.

Viale Nenni: lavori alle alberatura il 7 aprile sul lato uscita città e in via Arcipressi (da via Ronco Corto a viale Nenni); sono previsti restringimenti di carreggiata nei tratti interessati e senso unico in via Ronco Corto in direzione Nenni dalle 7 alle 19.

Viale Lavagnini: nel tratto da via Leone X a viale Strozzi è previsto lo smontaggio di una gru, con divieto di transito dalle ore 3 del 7 aprile alle 23 dell'8 aprile.