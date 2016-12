Cantieri: nuovo asfalto in Via Senese e manutenzione al Viadotto dell'Indiano  

Nuovo asfalto in via Senese, via di Ripoli e via del Gelsomino. Ma anche la manutenzione dell’attraversamento pedonale in via De Nicola, del guard rail del Viadotto dell’Indiano e della barriera spartitraffico in via Giovanni Agnelli. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine e che comporteranno l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda il risanamento delle strade, si inizia martedì 27 dicembre con la riasfaltatura a tratti della carreggiata in via Senese. Fino al 30 dicembre, dalle 9.30 alle 16, sarà in vigore un restringimento di carreggiata in ingresso città dalla rotatoria all'altezza della galleria delle Romite fino al numero civico 221 con senso unico alternato da movieri nei tratti volta volta interessati dall’intervento e ripristino della circolazione fuori dell’orario di lavoro. Sempre martedì inizieranno i lavori di ripristino dell’asfaltatura a seguito di interventi sui sottoservizi in via del Gelsomino. Fino al 6 gennaio nel tratto all’altezza dei numeri civici 64-76 sarà istituito un restringimento di carreggiata con senso unico con movieri e ripristino giornaliero.



Mercoledì 28 dicembre sarà la volta dei lavori di asfaltatura, sempre a seguito di interventi sui sottoservizi, in via di Ripoli. Il tratto da via Traversari a via Baldaccio d’Anghiari sarà chiuso fino al 3 gennaio. La prossima settimana sono in programma anche alcune manutenzioni: si inizia martedì 27 dicembre con quella degli attraversamenti pedonali in via De Nicola all’incrocio con via della Casaccia. Previsto un restringimento di carreggiata fino al 30 dicembre (orario 9-16.30). Sempre martedì 27 dicembre partiranno le operazioni di manutenzione della pista ciclabile in Via dei Vespucci: fino a venerdì 30 dicembre scatteranno la chiusura del tratto da viuzzo della Cavalla a via Stazione delle Cascine e un restringimento di carreggiata. Martedì 27 e mercoledì 28 dicembre sarà effettuata anche la manutenzione della barriera spartitraffico su via Giovanni Agnelli (Viadotto Marco Polo) con restringimenti di carreggiata in orario 9.30-16.30.

Infine Viadotto dell’Indiano dove, da mercoledì 28 dicembre, prenderà il via la manutenzione del guard rail. Fino al 30 dicembre sarà in vigore un restringimento carreggiata nella corsia in direzione ingresso città 100 metri prima dell'uscita di via Canova (orario 9-16).



Ecco gli altri interventi.

Ponte San Niccolò: per effettuare il ripristino di una canalizzazione della pubblica illuminazione da martedì 27 a venerdì 30 dicembre sarà in vigore un restringimento di carreggiata all’incrocio con piazza Ferrucci.

Viale Etruria: da martedì 27 dicembre è in programma la potatura delle alberature con restringimenti di carreggiata in orario 9-16. Termine previsto 30 dicembre.

Via Sestese: inizieranno martedì 27 dicembre i lavori per la posa di una infrastruttura della rete di telefonia. Fino al 30 dicembre nel tratto via Crocetta-via Bechi in orario 9-17 saranno in vigore un restringimento di carreggiata e un senso unico alternato con movieri.

Viale Lavagnini: da martedì 27 dicembre a seguito di lavori di manutenzione della facciata di un edificio sarà revocata la pista ciclabile all’altezza del numero civico 35. Previsti anche divieti di sosta. I provvedimenti saranno in vigore fino al 6 gennaio.

Via Vittorio Emanuele II: sempre per lavori di manutenzione al muro di un edificio nel tratto via Tavanti-via Palazzo Bruciato da martedì 27 dicembre sarà istituito un restringimento di carreggiata. L’intervento si concluderà il 12 gennaio.

Via delle Cascine-via del Visarno: da martedì 27 dicembre sono in programma alcuni interventi sulle alberature con l’istituzione di restringimenti di carreggiata. Termine previsto 31 dicembre.

Via Pistoiese-via Pratese: ancora interventi sulle alberature con l’istituzione, a partire da martedì 27 dicembre, di restringimenti di carreggiata. I provvedimenti saranno in vigore fino al 12 gennaio.

Via di Careggi: per lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete idrica da martedì 27 dicembre sarà chiuso il tratto da via Cosimo Il Vecchio a via Massoni (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). L’intervento si concluderà il 29 dicembre.

Via Paganini: ancora un nuovo allaccio alla rete idrica. Martedì 27 dicembre scatterà un restringimento di carreggiata in corrispondenza dell’incrocio con via di Novoli. L’intervento si concluderà il 31 dicembre.

Via del Paradiso: per effettuare l’allaccio di un fontanello da martedì 27 dicembre scatterà un restringimento di carreggiata all’angolo con via di Ripoli. Termine previsto 2 gennaio.

Via della Colonna: per un intervento all’arco effettuato dal Museo degli Innocenti dalle 7 di martedì 27 alle 14 di mercoledì 28 dicembre sarà chiuso il tratto da via della Pergola a piazza Santissima Annunziata.

Via Guelfa: inizieranno martedì 27 dicembre le operazioni di sostituzione di due chiusini della rete fognaria. Il tratto da via Nazionale a via Montalelli sarà chiuso fino al 30 dicembre.

Borgo La Croce: mercoledì 28 gennaio è in programma un trasloco. La strada sarà chiusa da via della Mattonaia a piazza Beccaria in orario 9-17.

Via del Corno: per lavori edili con piattaforma aerea all’altezza del numero civico 2 mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre sarà chiuso il tratto da via dei Leoni a via del Parlascio (orario 9-15).

Via Gioberti-via Capo di Mondo: mercoledì 28 e giovedì 28 dicembre in orario notturno (da mezzanotte alle 6) è in programma la posa di una infrastruttura della rete di telefonia. Previsti restringimenti di carreggiata.

Via La Marmora: giovedì 29 dicembre dalle 10 alle 12 sarà effettuata la manutenzione della porta telematica con la chiusura della corsia preferenziale da via Modena a viale Matteotti, Sarà quindi istituito un senso unico verso il viale.

Via Lanzi: per un nuovo allaccio alla rete idrica da giovedì 29 dicembre sarà chiuso il tratto da via Vittorio Emanuele II a largo Cantù. L’intervento si concluderà il 3 gennaio.

Via dei Servi: giovedì 29 dicembre è in programma un trasloco all’altezza del numero civico 43. Dalle 7 alle 19 previsto un restringimento di carreggiata.

Via Locchi: ancora un trasloco in programma giovedì 29 dicembre. Dalle 7 alle 18 scatterà un restringimento di carreggiata nel tratto fra i numeri civici 102 e 108.

Borgo Pinti: anche in questo caso si tratta di un trasloco. Dalle 7 alle 19 prevista la chiusura del tratto da via della Colonna a via degli Alfani. Itinerario alternativo: via Laura-via della Pergola-via degli Alfani.

Viale Nenni-via Baccio da Montelupo (incrocio con viale Nenni): per la posa di una infrastruttura da venerdì 30 dicembre saranno istituiti restringimenti di carreggiata a tratti. Termine previsto 10 gennaio.



Per quanto riguarda i provvedimenti legati a eventi vari, lunedì 26 dicembre per una corsa podistica dalle 9 scatteranno divieti di transito al passaggio degli atleti lungo l’itinerario che si snoda da via Martelli a Ponte alle Grazie e ancora lungo il viale dei Colli-Torre del Gallo-Porta Romana-Ponte Vecchio per rientrare verso il Mercato Centrale.