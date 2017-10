Cannabis store, aperto punto vendita in centro di Firenze / FOTO

Cioccolata, biscotti, lecca lecca, ma anche tisane, tè, birra, vino bianco e rosso: tutti a base di canapa e tutti legali. Sono in vendita da venerdì 13 ottobre, giorno dell'inaugurazione, al primo Cannabis Store Amsterdam in Toscana, aperto in franchising in via del Corso, in pieno centro, a due passi da piazza della Repubblica.

“Siamo contenti, abbiamo moltissimi clienti, fiorentini e turisti. Parecchi americani”, dice Caterina, compagna di Francesco: i due sono i titolari dell'attività. “Non entrano solo giovani, anzi, in maggioranza sono ultra 40enni. Anche signore con più di 60 anni, acquistano tè e tisane: molto rilassanti, da provare”, assicura la donna, mentre spiega ai due giovanissimi dipendenti come effettuare alcune operazioni di cassa. Entrano alcuni ragazzi francesi che comprano biscotti, in vendita a partire da 50 centesimi l'uno: “Sì, quelli sono tra i più venduti”.

Tutti i prodotti, che fanno bella mostra sugli scaffali, sono importati dall'Olanda. In Italia esistono già una ventina di punti vendita in franchising dello stesso marchio olandese. Ma, come detto, quello fiorentino è il primo in Toscana.

I prodotti in vendita sono legali perché la canapa utilizzata per biscotti e tutto il resto ha un Thc (il tetraidrocannabinolo, il più noto principio attivo della cannabis) inferiore allo 0,2%, limite consentito dalla legge 242 del 2016, entrata in vigore nel gennaio scorso.

Accanto alla cassa ci sono anche bustine con 6 tipi diversi di semi. "Sono solo da collezione", sottolineano dal negozio. I titolari prima del Cannabis Store gestivano un negozio, sempre in franchising, che vendeva patatine fritte. Bocche cucite sull'incasso delle prime giornate, ma l'affare, a quanto pare, è assicurato.