Cannabis di Stato: a breve le vendite in farmacia 

La cannabis di Stato prodotta nello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze in arrivo in farmacia. Il via libera alle prime richieste è arrivato nei giorni scorsi e la prima farmacia ad accaparrarsi il prodotto, utilizzato in molte patologie, è la Campedello di Vicenza. Il progetto pilota era partito nel 2014, in collaborazione tra i ministeri della Salute e della Difesa e poi allargato al ministero delle Politiche agricole, con l'inizio dell'anno appena sta vedente la distribuzione su tutto il territorio nazionale.



Quella che arriverà a Vicenza sarà uno dei quattro tipi ad oggi in vendita: la Cannabis FM-2, una varietà simile all' "olandese" Bediol. Infatti fino ad oggi la cannabis veniva acquistata in Olanda. La produzione annuale si dovrebbe aggirare sui cento chilogrammi, con l'obbiettivo di diventare indipendenti dalle importazioni. A breve sul mercato nazionale dovrebbe arrivare anche una tipologia di cannabis simile al "Bedrocan", la Cannabis FM-1.

Inoltre, come ha spiegato al Corriere della Sera da Luca Guizzon, titolare della prima farmacia beneficiaria, i costi all'acquirente si dovrebbe anche abbassare in modo notevole: "Per l’acquirente finale il prezzo medio della cannabis importata dall’Olanda oggi si aggira intorno ai 24 euro al grammo, Iva compresa, mentre quello praticato dallo Stato sarà sotto i 15 euro al grammo".



La cannabis di Stato, che ha un principio attivo molto più basso rispetto a quella di "strada", potrà essere consumata tramite infusione (come un tè) o inalandola grazie ad un apposito kit vaporizzatore.