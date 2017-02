Cani, scattano le multe: agenti in borghese contro gli escrementi

Il Comune annuncia la linea dura nei confronti di chi non raccoglie le deiezioni dei propri animali. E fa scattare le multe. Ad annunciarlo è l'assessore alla sicurezza urbana del Comune di Firenze Federico Gianassi, che in un articolo pubblicato da La Nazione spiega di voler "impedire alle persone incivili di creare un problema a tutti". Il regolamento che prevede le sanzioni c'è già, basta applicarlo: chi verrà sorpreso a passeggio con il suo "migliore amico" senza il sacchetto necessario alla raccolta degli escrementi sarà multato con un verbale da 60 euro. Ancora più salata la sanzione per chi verrà beccato "in flagranza": contravvenzione da 160 euro.

A verificare il tutto saranno agenti della municipale in borghese, ma ad intervenire potranno essere gli stessi vigili in divisa. Palazzo Vecchio ha dunque deciso di stringere la morsa contro i padroni che non rispettano le regole, mettendo a rischio il decoro della città. Perché, sempre come rileva l'articolo de La Nazione i cani registrati a Firenze sono oltre 30mila. Il regolamento e le sue sanzioni vale certamente per i cani, che più frequentano le strade e i marciapiedi di Firenze, ma comunque per tutti gli animali domestici.