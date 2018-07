Cani, cuccioli abbandonati in autostrada: salvati / FOTO

Ancora un caso di cani, cuccioli, abbandonati in autostrada, non lontano da Firenze. È finita bene la disavventura capitata ai 7 cuccioli di e alla loro mamma che, ieri pomeriggio, sono stati abbandonati sull’A/1, nell’area di servizio Arno in direzione Roma.

Tutti e 8, meticci, sono stati notati da una signora che, in auto, stava transitando da lì. La donna ha chiamato il 113 e la Polizia Stradale ha inviato sul posto una delle oltre 40 pattuglie messe in campo dal Compartimento della Toscana sulle principali arterie della regione, in occasione dell' esodo verso i luoghi di villeggiatura.

Ai poliziotti del Distaccamento di Ponte a Poppi, giunti lì in pochi minuti, la donna non è riuscita a fornire la targa dell'auto che dalla quale ha visto essere buttati fuori i cani, riferendo solo che si trattava di un'auto con targa straniera e di colore marrone. La polizia è alla ricerca degli autori del fatto.

La Stradale ed il gestore dell’area di servizio hanno dissetato e rifocillato la cucciolata. Tante persone di passaggio, che hanno assistito alla scena, hanno chiesto ai poliziotti di poter adottare i cuccioli, ma questo non è stato possibile. Infatti, i cani sono stati affidati all’associazione “Amici della Terra”, incaricata dal veterinario della ASL di Firenze per le cure del caso.