Cane terrorizza i passeggeri sul bus: scendono tutti, denunciata la padrona

Viaggiava sul bus numero 30 con un cane di grossa taglia, di una razza potenzialmente aggressiva, senza museruola né alcuna altra protezione.

Vista la vicinanza all'animale, i passeggeri erano letteralmente terrorizzati, tanto che l'autista ha dovuto fermare il mezzo per chiedere alla padrona, una 50enne di origine siciliana, di mettere una museruola al cane (come richiede il regolamento).

La 50enne non ne voleva sapere, scatenando un diverbio con la conducente del bus, mentre nel frattempo tutti i passeggeri (con diversi dei quali la 50enne aveva già litigato proprio per la questione della museruola) scendevano terrorizzati.

La donna si è placata solo all'arrivo della polizia, chiamata dall'autista: è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio. L'episodio è avvenuto in via Pratese, all'altezza di via Primo Settembre.