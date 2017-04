Poderaccio, la comunità rom: “Abbiamo la licenza per riciclare il ferro”

Il campo rom del Poderaccio, all'Isolotto, è tornato ieri al centro dello scontro in consiglio comunale. “Il 5 aprile scorso ho ascoltato su LadyRadio il capo della comunità rom Ruffat affermare di avere una regolare licenza, pagata 1.500 euro, per riciclare il materiale ferroso, raccolto in giro per la città. Al Comune risulta? Tutto questo è inaccettabile”, le parole di Mario Tenerani (Forza Italia), che ha interrogato l'amministrazione di Palazzo Vecchio anche sul debito di 506mila euro della comunità con Publiacqua: “Sono state attivate le procedure per tagliare il servizio idrico?”.

“L'attività di riciclaggio all'interno del campo non è accettabile né legale, soprattutto in presenza di bambini. Non abbiamo concesso alcuna licenza, anche io a sentire tali affermazioni sono saltata sulla sedia – la risposta dell'assessore al sociale Sara Funaro -. Faremo tutte le verifiche del caso, dall'inizio del mandato abbiamo già sgomberato gli abusivi dal campo, liberata la scarpata dalle lavatrici buttate lì e abbattute le baracche abusive. Per quanto riguarda il debito per il servizio idrico abbiamo già incontrato Publiacqua: il debito deve rientrare, con rateizzazione o in qualsiasi altro modo, ma abbiamo detto alla società di procedere con il recupero al più presto”.