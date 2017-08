Campo di Marte: ubriaca fugge a bordo di un suv

Ieri notte una 35enne brasiliana è stata denunciata dopo che, a bordo di un suv, non si era fermata all'alt dei carabinieri lungo Viale dei Mille. La donna, dopo un piccolo inseguimento, è stata bloccata in Via Baldesi.

Uscita dall’abitacolo, la 35enne, in evidente stato di alterazione, dopo aver spintonato i militari ha cercato di allontanarsi a piedi.



Dagli accertamenti è emerso che l'auto circolava senza copertura assicurativa ed era già sottoposta a sequestro amministrativo. Inoltre la donna non aveva mai conseguito la patente di guida. La 35enne ha anche rifiutato di sottoporsi a qualunque accertamento riguardo l’assunzione di alcolici o stupefacenti. Per la donna, nota alle forze dell’ordine, sono scattate le denunce per resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente e guida sotto influenza di alcol e e sostanza stupefacente.