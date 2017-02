Campo di Marte, tentata rapina in strada: ancora l'uomo dello spray?

Ieri sera tentata rapina in Via Cairoli nella zona di Campo di Marte. Un uomo, con in testa un passamontagna, si è parato davanti a una coppia di donne minacciandole con un oggetto.



Non è chiaro se si trattasse di un'arma, di uno spray al peperoncino (come già accaduto in due episodi questo mese) o altro. Le vittime, impaurite, hanno cominciato a gridare. Il malvivente, descritto come un uomo di alta statura, ha quindi desistito ed è fuggito a piede in direzione dello stadio.