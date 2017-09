Campo di Marte: rapinano banca armati di coltello

Ieri mattina, poco prima delle 11, rapina nalle Banca Cambiano in Piazza Leopoldo Nobili. Una coppia di uomini, uno di circa trent'anni, l'altro sulla cinquantina, si è presentata nell'istituto di credito chiendendo di vedere il direttore. Quest'ultimo non presente nella filiale. I due, entrambi italiani, hanno quindi atteso l'arrivo del vice per estrarre un coltello e minacciare i presenti, alcuni cassieri e un paio di clienti, e farsi consegnare l'incasso. La coppia si è poi allontanata. Sul posto è intervenuta la polizia. Indagini in corso da parte degli uomini della squadra mobile.