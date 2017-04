Campo di Marte, mercurio nell'acqua: truffata anziana

Ieri mattina un'anziana è stata truffata da un uomo, italiano, descritto sulla cinquantina, che, dopo esser riuscito ad entrare nella sua casa spacciandosi per un tecnico dei riscaldamenti, ha convinto la donna della presenza di mercurio nell'acqua dei radiatori. Fattore, quest'ultimo, che avrebbe messo in pericolo la donna se vicino ai caloriferi ci fossero stati dei metalli. Così è riuscito a farle portare tutti i monili in una stanza. Poi, con una scusa, forse aiutato anche da un complice, è riuscito ad allontanarsi con la cassetta in metallo. Al cui interno vi erano contanti e preziosi per circa 9mila euro.